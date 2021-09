Il Boom turistico del Lago Ceresio segna +152% di turisti rispetto al 2019

Quella che ci lasciamo alle spalle sembra essere stata l’estate della riscoperta dei laghi e delle montagne lombarde. A confermare le impressioni di sindaci e operatori, arrivano i primi dati ufficiali sulla stagione che si è appena conclusa. L’assessore regionale al Turismo della Lombardia, ha comunicato che, secondo i primi indici provvisori relativi ai flussi turistici stimati da Polis, nell’agosto 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, in Lombardia si è registrato un incremento di presenze di turisti italiani dell’8,4%.

L’analisi condotta poi dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese ha evidenziato come, nel corso del mese di agosto 2021, le presenze sul Lago Maggiore hanno toccato quota 74mila, incrementando non solo quelle dello scorso anno ma perfino quelle del 2019, quando furono 66mila: un incremento dell’11,4%.

Il boom del Lago Ceresio

Ma se l’incremento è significato in tutta la regione,i dati del Lago Ceresio sono sbalorditivi. Qui l’incremento è stato ben del +152%, passando dalle 2.968 presenze del 2019 alle 7.479 del 2021 (dato riferito alla sponda varesina). Per avere un metro di paragone basti pensare l’intera provincia di Varese ha resistrato un +21%, avendo come riferimento gli stessi periodi. Non solo pandemia quindi, visto che i dati mettono a confronto due stagioni e due momenti storici, “pre” (2019) e post (2021) Covid.

Abbiamo chiesto a Massimo Mastromarino, presidente dell’Autorità di Bacino dei Laghi Ceresio, Ghirla, Piano e sindaco di Laveno Ponte Tresa, un commento: “Come presidente e sindaco sono davvero soddisfatto di poter condividere questo risultato con gli altri sindaci e assessori al turismo. Insieme abbiamo investito moltissimo sul nostro lago: dal punto di vista ambientale, arrivando a raggiungere standard di balneabilità eccellenti e dal punto di vista delle infrastrutture andando a creare più spazi per vivere il lago quali passeggiate e arredo urbano dedicato. Così come gli eventi.”

Un successo che, continua il presidente Mastromarino, “Dà ragione a quell’idea, avuta due anni fa, di raccontare e promuovere il nostro lago investendo molto dal punto di vista comunicativo”, come era stato con la campagna “Ceresio è” che aveva visto la realizzazione di diversi video che promuovevano il Lago.

Il mese prima di quello oggetto del report, ossia luglio 2021, anche il nostro giornale aveva raccontato le bellezze di questo territorio e la sua potenzialità turistica nel “Lago Ceresio Tour”, una cinque giorni social fra la sponda comasca e quella varesina per raccontare, di concerto con l’Autorità di Bacino, tutto quanto il lago ha da offrire, in diretta sulla pagina Facebook Lago Ceresio.

Promozione che prosegue e che ha a calendario, come prossima importante tappa, la presentazione del nuovo brand del Lago realizzato coinvolgendo due istituti superiori:per la provincia di Varese il Liceo artistico statale Frattini di Varese e per la provincia di Como il Setificio – Isis Paolo Carcano, indirizzo grafica e comunicazione.