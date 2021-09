“Buon anno scolastico a tutti!”: prima campanella alla Galilei di Varese

Tutti di nuovo in classe. La prima campanella della primaria Galilei di Avigno, a Varese, ha avuto come sempre il suono di una festa. Ritrovarsi, anche se con la mascherina sul volto, è sempre un piacere per i bambini. Ad accoglierli, oltre alle maestre anche degli ospiti “importanti”, come spiega Michaela Tedde: «Questa mattina i bambini della “Galilei” sono tornati a scuola varcando, come ogni anno, il cancello della scuola , ad attenderli c’ erano, oltre alle loro insegnanti, il nostro sindaco Davide Galimberti, grazie a lui gli alunni della Galilei hanno gioito dei lavori di restauro, e l’ assessore Rossella Di Maggio entusiasti di augurare a loro un buon inizio d’ anno scolastico.

I più grandi della scuola hanno accolto i piccini sulle note di una famosa canzone con l’ augurio di un “ Buon Viaggio” e insieme a loro hanno voluto “Volare sulle ali del mondo” liberando “ Galilea” la mongolfiera amica dei bambini realizzata con palloncini biodegradabili come vuole essere una scuola Green.

“Comunque vada, per quanta strada ancora c’è da fare”…….tutti i bambini della Galilei insieme alle loro insegnanti augurano un buon inizio d’ anno scolastico a tutti!»