I caduti daveriesi nella prima guerra mondiale, un nuovo libro di Alberto Tognola

“Foglie d’autunno”, i caduti daveriesi nella prima guerra mondiale, è il nuovo libro di Alberto Tognola che sarà presentato giovedì 16 settembre alle 18.30 a Villa Morotti, a Daverio.

Si tratta della prima ricerca storica d’archivio relativa ai caduti il cui nome è iscritto sulle lapidi del monumento sito nel Giardino delle rimembranze, e altri di cui non si aveva notizia. Tra questi, militari originari di Azzate, di Bodio, di Carnago, di Crosio Della Valle, di Galliate Lombardo, di Morazzone e di Stabio.

Il libro riporta le loro storie, le loro famiglie, i loro volti e la documentazione della loro morte, ma anche le vicende della costruzione del monumento ai Caduti e la cronaca della sua inaugurazione il 21 gennaio 1923, con foto d’epoca e i discorsi degli oratori.

Nel rispetto della normativa anti Covid19 i posti sono limitati. È consigliabile prenotarsi al 348 703 6428 oppure alla mail info@villamorotti.it Per l’ingresso occorre essere muniti di GreenPass.

Parcheggio auto in via 1° maggio. In caso di pioggia la serata sarà rinviata ad altra data.