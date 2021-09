Il Cai di Gallarate ricorda Pietro Crosta e “anticipa” il centenario della sezione

Si sono ritrovati in rifugio in quaranta. Sono i discendenti – dopo un secolo – di Pietro Crosta, il primo presidente del Cai di Gallarate: “anticipando” di un anno la ricorrenza del centenario della fondazione della sezione gallaratese, discendenti e vertici attuali del Cai hanno inaugurato insieme una targa in ricordo di Pietro Crosta, nel rifugio che (dal Dopoguerra) porta il suo nome.

Una bella giornata a 1750 metri di altitudine, al rifugio che dal 1948 è proprietà della sezione gallaratese, ma che è stato costruito poco dopo il 1920, come Albergo Monte Cistella. Nel 1935 divenne una casa di vacanze dei Rosminiani. E qui venne scoperto da Pietro Crosta, che è stato poi anche dirigente proprio dell’Associazione Ex Allievi Rosminiani.

I discendenti di Crosta si trovano qui ogni anno, in un “luogo del cuore” per la famiglia: una giornata di festa in qualche modo intima, soprannominata con un po’ di ironia “la Crostata”.

Quest’anno però il sabato 25 settembre è stato un po’ più momento ufficiale: a cura dei discendenti (ottimamente organizzati dall’amico Flavio Violatto), da sempre vicini alle vicende della struttura, è stata scoperta una lapide a ricordo della carica di primo presidente Cai che proprio Pietro Crosta ricoprì dal 1922, cioè dalla fondazione della sezione.

Con il presidente Antonio Maginzali e il past president Pierantonio Scaltritti a rappresentare la sezione gallaratese, hanno partecipato all’evento anche i vertici CAI di Piemonte con il presidente Bruno Migliorati e il consigliere centrale Giacomo Benedetti, che ha portato i saluti del presidente generale del CAI Vincenzo Torti. Sui monti ossolani che da sempre sono la montagna di chi viene dall’Alto Milanese è intervenuto poi anche il presidente Cai Lombardia Emilio Aldeghi.

L’amministrazione di Varzo (nei cui confini rientra l’Alpe Solcio) era rappresentata il sindaco Bruno Stefanetti, mentre il Cai di Varzo era presente con il presidente Massimo Galletti.

Tutti hanno apprezzato l’attenzione della famiglia Crosta e del CAI Gallarate al rifugio di Solcio ed elogiato l’accurata conduzione del rifugio da parte dei gestori Marina Morandin e Enrico Sanson, altrettanto positivamente hanno sottolineato il compito di “presidio del territorio” espletato dai rifugi.

I gestori hanno illustrato anche il nuovo punto di ricarica per E-bike, una modalità di scoperta della montagna che si sta diffondendo sempre di più

L’iniziativa è i fatto quasi un “preambolo” ai festeggiamenti che il CAI Gallarate sta progettando per la ricorrenza del centenario della sua fondazione, avvenuta il 12 giugno 1922. Tra le idee c’è anche quella di proporre la lunga traversata Varzo-Trasquera-Pogliaga-ponte del diavolo-Iselle, ripercorrendo i passi della prima gita tenuta dalla sezione.

È poi a buon punto la preparazione di un volume che celebrativo, ricco di fotografie, che racconta, partendo dalle origini, cioè dalla fondazione del CAI Gallarate nel fatidico 1922, i primi anni di attività sociale e di come il CAI Gallarate sia stato pioniere nello sci, nella speleologia, oltre che nell’alpinismo classico sul Monte Rosa.