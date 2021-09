Il nuovo calendario del Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio è “Sulle vie della bellezza”

Al Teatro “Fratello Sole” di Busto Arsizio arriva la nuova programmazione culturale che ha come tema “Sulle vie della Bellezza. Insieme, in cammino, per una cultura come ricchezza dell’umano e del credo”.

Le proposte – che includeranno conferenze, spettacoli, tavole rotonde – ruotano intorno al tema chiave della Bellezza: bellezza della Parola, bellezza del creato, bellezza come forma di comunicazione dell’uomo attraverso l’arte, la musica, la poesia.

Di seguito le prime iniziative in calendario per il periodo settembre-dicembre 2021.

Sabato 25 settembre ore 21.00

TEATRO SACRO

Francesco di terra e di vento

Compagnia Teatro Minimo (Bergamo)

Ingresso libero

Giovedì 30 settembre ore 16.00 e ore 21.00

Apertura CINEFORUM

Cosa sarà di Francesco Bruni

Ingresso a pagamento

Domenica 3 ottobre ore 21.00

TRANSITO DI SAN FRANCESCO

in Chiesa Sacro Cuore

Venerdì 15 ottobre ore 21.00

Erika Montedoro (giornalista e guida turistica)

Sulla Via Francisca del Lucomagno. Pellegrini di Bellezza

Conferenza a ingresso libero

Venerdì 22 ottobre ore 21.00

Luca Moscatelli (biblista)

La Bellezza della vita libera

Conferenza a ingresso libero

Lunedì 22 novembre ore 21.00

Massimo Cacciari (filosofo)

La Bellezza si fa carne. Generare Dio Conferenza a ingresso libero

Lunedì 20 dicembre ore 21.00

Lidia Maggi (teologa)

L’originale bellezza. La bellezza delle origini Conferenza a ingresso libero

Tutti gli eventi sono ad esaurimento posti.

In riferimento al DL 105/2021 non è possibile accedere al Teatro senza Green Pass (con le eccezioni previste dalla normativa). Vanno inoltre rispettate tutte le altre disposizioni anticontagio previste dalle normative vigenti ed eventuali modifiche successive. Per gli eventi in Teatro si consiglia di effettuare la prenotazione inviando un’e-mail a info@fratellosole.it e di presentarsi con congruo anticipo.

Il Cineforum “Incanti” a cura di Paolo Castelli si apre giovedì 30 settembre e prosegue fino a dicembre con i dieci titoli della prima parte: proiezioni il giovedì alle ore 16 e alle ore 21 e la domenica pomeriggio alle ore 16. Costo del biglietto unico Euro 5,00 e abbonamento unico 10 film (valido per tutte le proiezioni) Euro 30,00. La rassegna cinematografica settembre-dicembre 2021 è consultabile sul sito Web del Teatro www.fratellosole.it.