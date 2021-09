Cambi continuamente telefono? Ecco la soluzione migliore per trasferire i dati

Le aziende produttrici di telefono sfornano nuovi smartphone praticamente ogni anno, fornendo soluzioni sempre più innovative. Per stare al passo coi tempi le persone decidono quindi di cambiare i vecchi telefonini ed acquistarne di nuovi, ma non si tratta esclusivamente di una questione di “status symbol”.

Ormai con lo smartphone si fa di tutto, anche lavorare. Anzi, in un contesto in cui si lavora sempre di più in mobilità per aziende, manager e dipendenti è di fondamentale importanza avere a disposizione un telefonino all’avanguardia con cui fare di tutto: inviare documenti importanti, fare videocall o scambiarsi informazioni rapidamente.

Sui telefonini vengono spesso custoditi dati e file preziosissimi che devono essere conservati. Come trasferire velocemente i dati dai vecchi telefonini a quelli nuovi? La risposta la forniamo nei successivi paragrafi di questo articolo.

WhatsApp Business e la necessità di trasferire dati importanti

Uno degli strumenti più diffusi dell’ultimo periodo è WhatsApp Business, cioè la versione aziendale di Whatsapp. Chi ha un account Whatsapp Business conserva sul proprio profilo dati, file, documenti, foto e video fondamentali per il lavoro che devono essere mantenuti.

Ll trasferimento di dati WhatsApp diventa quindi fondamentale ed è opportuno utilizzare gli strumenti adeguati. Tra i software più gettonati c’è MobileTrans.wondershare.com/it/app/wondershare-wutsapper.html”>MobileTrans, prodotto dell’azienda Wondershare che fornisce strumenti all’avanguardia sia per le aziende che per i privati.

Cos’è MobileTrans e perché sceglierlo?

MobileTrans è tra i migliori software per trasferire dati da un cellulare all’altro, comprese app come WhatsApp ed altri social network. Sono ben 50 milioni gli utenti che l’hanno scelto, un dato significativo che evidenzia la bontà del software.

Vale la pena sceglierlo poiché si possono trasferire dati da un telefono all’altro, anche tra dispositivi iOS e Android. Come è noto Apple tende a chiudere qualsiasi rapporto con altri dispositivi per evitare possibili virus, quindi il trasferimento può risultare decisamente complesso. Il problema viene saltato a piè pari da MobileTrans, che consente di trasferire i dati con pochi clic.

I vantaggi di MobileTrans non finiscono qui, poiché puoi anche ripristinare un backup su dispositivi mobili o fare backup dal telefono al computer.

Come usare MobileTrans?

Diamo uno sguardo alle principali funzionalità di MobileTrans per imparare come utilizzarlo al meglio.

Per il trasferimento di dati Whatsapp su un nuovo telefono ti basta un semplicissimo clic, indipendentemente che si tratti di un iPhone o di un Android. Facendo il backup dei dati da Whatsapp ad un computer puoi anche proteggere la cronologia delle chat e tenerle sempre a portata di mano.

Oltre a trasferire le chat Whatsapp da Android ad iPhone, puoi fare il backup dei dispositivi iOS e Android anche dal telefono al computer. Ti basta utilizzare l’intuitiva interfaccia del programma, anche senza iTunes o iCloud. All’occorrenza puoi anche selezionare la tipologia di dati di cui fare il backup su Mac o pc a seconda delle tue necessità. MobileTrans non sovrascriverà mai i tuoi file di backup.

Tutte le volte che fai il backup del tuo iPhone o Android con MobileTrans, successivamente puoi ripristinare i dati di backup dal computer al telefono o addirittura ripristinare il backup di iTunes su Android.

