Camminare insieme lungo la Via Francisca per ricordare, ripartire, ritornare alla vita dopo la pandemia

Anche la Via Francisca del Lucomagno ha aderito alla proposta denominata “Ora Viene il Bello” rivolta a tutti i cammini italiani per organizzare, nel periodo estivo, eventi e camminate lungo questi percorsi oramai presenti lungo tutta la penisola

L’intento è quello di utilizzare l’esperienza del camminare, camminare insieme e lentamente, per evocare quanto abbiamo vissuto in questi ultimi anni, raccontarlo e trovare insieme la speranza per ritornare alla vita di ogni giorno con entusiasmo e voglia di essere protagonisti nel bene.

Tutti noi abbiamo vissuto in questi mesi di pandemia quella che alcuni hanno definito “una tempesta emotiva” caratterizzata dalle paure, delusioni, illusioni, rabbia, confusione, incertezze, speranza. Sono stati momenti molto difficili, ricchi di sofferenze ed anche segnati dalla morte e molte volte vissuta addirittura nella più triste solitudine.

“L’evento desidera far conoscere e promuovere esperienze che diano la possibilità di avvicinarci agli uomini e alle donne con cui abbiamo condiviso la fatica di questo tempo difficile”, dichiara Ferruccio Maruca, segretario del Tavolo Istituzionale della Francisca, ” Di ideare, animare e promuovere occasioni che ci diano la possibilità di cercare punti di contatto per uscire da quanto vissuto in questi tempi difficili, con la speranza rinnovata e con l’impegno a continuare a camminare e cercare fatti e volti per cui stupirsi davanti ad una vita che non smette mai di essere sorprendentemente bella.

“Il Pellegrino Dei” evento conclusivo di questa proposta, si svolgerà a Varese, sabato 18 settembre 2021, sul tratto della Via Francisca del Lucomagno. Si camminerà l’antica salita, percorsa nei secoli dai pellegrini provenienti dai territori limitrofi lombardi, piemontesi e svizzeri e da molti viaggiatori tra cui Stendhal, che collega la città di Varese al suo Sacro Monte.

Il programma della Camminata prevede il ritrovo ed accoglienza alle ore 14.30, presso la Chiesa di San Massimiliano Kolbe, Viale Aguggiari 140, Varese.

Alle 14.45 ci sarà la prima testimonianza che precederà il cammino in salita verso il Sacro Monte. Nel corso del cammino sono previste alcune soste con la proposta di altre testimonianze presso la Chiesa di Sant’Ambrogio Olona, la Chiesa di Fogliaro e alla Prima Cappella.

La conclusione della camminata è prevista alle ore 18.00 presso la 14^ Cappella con il saluto ai partecipanti.

A ricordo di questo evento verranno distribuiti gratuitamente una cartina con il percorso della Via Francisca ed un piccolo riquadro in legno con il logo della Francisca e sul retro la scritta “In cammino verso il Futuro”.

Inoltre a tutti i partecipanti verrà donata una busta con alcuni semi di Girasole o di “Non ti scordar di me” come segno della Speranza nel futuro che dobbiamo coltivare. Bustine offerte dalla ditta “Agricola Home&Garden” di Varese

Chi lo desidera potrà accedere al Santuario per un momento di raccoglimento personale e partecipare alle ore 18.30 ad un concerto di musica classica eseguito dall’Orchestra da Camera Canova, che si svolgerà nell’area dell’anfiteatro, sulla balconata del Mosè.

Si comunica che, per coloro che desiderano utilizzare la funicolare per ridiscendere verso la città di Varese, l’ultima corsa in orario è prevista alle ore 19.10. Giunti alla stazione di Valle troveranno il pullman che li condurrà verso il centro città, con fermata alla Chiesa Kolbe alle ore 19.27. Il costo della funicolare e del pullman è di 1,40 €.

Per coloro che invece intendono fermarsi nel borgo del Sacro Monte e ascoltare il concerto in tutto il suo repertorio, è stato organizzato un servizio gratuito di trasporto verso la città. L’unica corsa della funicolare è prevista alle ore 20.20.

Per maggiori informazioni telefonare al 338 2159610 o inviare una mail a ferrucciomaruca@gmail.com – info@viafranciscadellucomagno. com

L’EVENTO SI SVOLGERA’ NEL RISPETTO DELLE NORME DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL COVID