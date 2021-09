Il camper delle vaccinazioni fa tappa a Luino e a Lavena Ponte Tresa

Il camper vaccinale torna sul lungolago a Luino. Mercoledì 29 settembre farà sosta di nuovo nella piazzola di fronte all’Hotel Camin per offrire le vaccinazioni a quanti ancora non sono coperti.,

Il personale di Areu insieme a quello dell’Ats, dell’Asst Sette Laghi amministrazione comunale, Protezione civile, Croce Rossa e associazioni di volontariato saranno presenti dalle 9.00 alle 15 per accogliere i cittadini dai 12 anni in su. Non occorre prenotazione.

Lo stesso camper di Areu farà tappa sabato 2 ottobre in Piazza San Giorgio a Lavena Ponte Tresa sempre dalle 9 alle 15.

I due comuni sono stati individuati dopo la lettura dei tassi di vaccinazione della popolazione nelle aree di riferimento e sono risultate tra quelle dove c’è stata una minor adesione.

Sarà necessario essere muniti di tessera sanitaria e i minori dovranno essere accompagnati dal genitore o tutore legale.

Intanto si rende noto che con circolare del 25 settembre 2021, il Ministero della Salute ha stabilito la proroga della validità e del rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 fino al 30 novembre 2021. Per le certificazioni già emesse non sarà necessario un nuovo rilascio, salvo i casi in cui contengano dati ulteriori a carattere sensibile rispetto a quelli indicati per la loro compilazione (es. motivazione clinica dell’esenzione).

Si precisa che i certificati di esenzione devono essere redatti secondo quanto specificato nella circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.