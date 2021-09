Prima di campionato per il Varese, “A Lavagna con grandi motivazioni”

Il campionato di Serie D 2021-2022 inizia da Lavagna per il Città di Varese. I biancorossi scenderanno in campo domenica 19 settembre (ore 15.00) allo stadio “Riboli” per affrontare la Lavagnese, squadra ostica e pericolosa, come ammette l’allenatore del Varese Ezio Rossi: «In Liguria sappiamo che sono partite toste, io ho quasi sempre litigato. Dobbiamo avere gli occhi della tigre, con grandi motivazioni perché alla prima di campionato non è possibile non averne. Cercheremo di fare il nostro gioco, avere la giusta mentalità ed essere una squadra nella quale ognuno si danno l’anima per il compagno. Prendiamo spunto dalla gara del Torino contro il Sassuolo: mi piacerebbe avere una squadra così. Ci manca ancora qualcosa nelle convinzioni, negli automatismi e nella condizione fisica anche perché il gioco che piace a me è molto dispendioso. Però dobbiamo mostrare i nostri principi».

«Siamo un po’ in emergenza – spiega mister Rossi -, soprattutto a centrocampo. Non abbiamo tante informazioni della Lavagnese, ma sappiamo che hanno due attaccanti importanti e Avellino è il loro leader; anche a centrocampo hanno calciatori di valore. Noi abbiamo elementi che ci permetteranno di avere diverse opzioni, in più abbiamo aggiunto Piraccini che è un ragazzo intelligente e può coprire più posizioni».

In particolare non saranno a disposizione per il Varese Cappai, Marcaletti, Disabato, e Gibertoni, ai quali si aggiunge Gazo che ha avuto un problema in settimana. Ebagua sarà tra i convocati mentre Cantatore – da ex – ha accorciato i tempi di recupero per andare almeno in panchina.

