“Campioni sordi ieri, oggi e domani” a Varese per un weekend sportivo dedicato alla pallacanestro e alla pallavolo

Questa mattina, venerdì 3 settembre, il Salone Estense del Comune di Varese ha ospitato la presentazione di un importante evento sportivo: dal 3 al 5 settembre, infatti, la città ospiterà un raduno multisportivo, organizzato dalla Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano nell’ambito del progetto “Campioni sordi ieri, oggi e domani”.

“La nostra città è contenta e onorata di ospitare queste giornate all’insegna dello sport. Perché Varese è una città votata allo sport – ha affermato il sindaco Davide Galimberti – Hanno giocato nel palazzetto storici campioni, sulle strade della città son transitati ciclisti straordinari, lo stadio ha ospitato partite importanti e memorabili di calcio, abbiamo ospitato pochi mesi fa una serie di campionati di canottaggio e continueremo a farlo perché il nostro lago è uno dei bacini più interessanti a livello mondiale per lo svolgimento di gare. È bello avervi qui in queste giornate per i vostri allenamenti. Questa esperienza serve soprattutto a sottolineare che la città di Varese ha la vocazione allo sport, sì, ma anche all’inclusività”.

L’evento chiude un progetto nato nel 2019 con l’obiettivo di rafforzare la relazione positiva delle persone sorde con lo sport e l’abbattimento delle barriere che ostacolano la pratica sportiva.

Per le quattro rappresentative azzurre, quello offerto dal raduno di Varese sarà un fine settimana di messa a punto della preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali che, per la prima volta, si svolgeranno in Italia: i mondiali di volley (23 settembre-2 ottobre, a Chianciano Terme) e gli europei di basket (15-23 ottobre, a Pescara).

Per il weekend varesino appuntamento il 4 settembre alle 16.30 presso CUS Insubria in via Monte Generoso, con l’amichevole Nazionale basket maschile FSSI VS Pallacanestro Virtus Luino e alle 17.00 presso Palestra Falaschi in piazza Don L.Gabbani ci sarà l’amichevole Nazionale pallavolo femminile FSSI VS ASD Visette Volley; evento conclusivo del progetto Campioni Sordi Ieri, oggi e domani al Grand Hotel Varese alle 20.45.

Domenica 5 settembre alle 10.30 presso CUS Insubria ci sarà l’amichevole basket femminile FSSiI vs Pro Patria et Libertate Busto Arsizio e sempre alle 10.30 alla Palestra Falaschi l’amichevole con la pallavolo maschile FSSI.

“Come servizi sociali di concerto con l’assessorato allo sport, abbiamo dato il patrocinio all’iniziativa che per noi significa inclusione – ha commentato l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari – E’ il messaggio di una città che vuole essere inclusiva e attraverso lo sport lancia un messaggio di capacità di accoglienza e apertura alla disabilità. Per questo non possiamo che ringraziare il pio istituto dei sordi, che con la fondazione Vodafone ha trovato i contributi per sostenere l’attività e ha scelto di portare quest’esperienza a Varese per la seconda volta”.