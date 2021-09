Carabinieri, avvicendamenti in provincia: nuova guida per Varese, Tradate e Castiglione Olona

Giovani e meno giovani, ma molto preparati per una provincia dinamica e dalle mille facce come quella di Varese: sono i nuovi carabinieri – ufficiali e sottufficiali – che da qualche giorno hanno preso servizio in provincia di Varese.

Sono stati presentati lunedì dal colonnello Gianluca Piasentin, comandante provinciale dell’Arma che in un sobrio incontro coi media ha specificato le qualità dei nuovi militari arrivati per operare in provincia.

Fra tutti spicca il nuovo comandante della compagnia di Varese, capitano Chiara Crupi, 33 anni originaria di Vibo Valentia con esperienza alla guida del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bergamo e dopo anni alla guida, come comandante di Compagnia, a Policoro; oggi, 20 settembre, subentra al maggiore Marco Currao ora al Ros di Torino.



Il capitano Crupi vanta anche alcuni periodi di missione fuori area, in particolare in Cisgiordania, in Iraq e a Djibouti come istruttore con compiti di addestramento alle locali forze di polizia.

La tenenza di Tradate è affidata al sottotenente Francesco Medda, anche lui 33 anni che proviene da una lunga esperienza nel Nuorese dove ha guidato una stazione: ha tre lauree in giurisprudenza, scienze servizi giuridici e scienze politiche con master di primo livello in criminologia e studi giuridici forensi. Il sottotenente succede a Sebastiano De Jannello oggi a riposo col grado di capitano dopo anni di importante servizio a beneficio del territorio.

Novità anche per la guida della stazione di Castiglione Olona che va al luogotenente Claudio Antonio Mariano.

«Settembre è di solito mese di partenze e arrivi». ha spiegato il colonnello Piasentin, «e gli uomini dell’Arma che prendono servizio in provincia di Varese conoscono bene la gestione delle criticità, ma anche grande capacità di ascolto per risolvere bisogni e richieste dei cittadini».