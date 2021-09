I carabinieri in cattedra alla Galilei per spiegare i valori dell’amicizia, della legalità e della solidarietà

“Uniti siamo tutti più forti, per questo è importante condividere i VALORI che sono alla base della vita comune”. Gli alunni della classe quarta della primaria Galilei di Avigno, quartiere di Varese, hanno incontrato i carabinieri della Comando provinciale di Varese e hanno ricevuto in regalo un’ agenda speciale : “Il mio Diario”. Li accompagnerà alla scoperta dei superpoteri dell’ amicizia , della solidarietà e della legalità questo grazie al progetto Pon 2014 -2020 : un Programma speciale gestito dal Ministero dell’ Interno, finanziato dall’ Unione Europea per rafforzare la legalità nelle regioni di Italia.

Galleria fotografica Carabinieri in cattedra alla primaria galilei di Avigno 4 di 8

I bambini dopo aver rivolto molte domande agli uomini in divisa “ Quanto è difficile il lavoro di poliziotto?” e incuriositi dal loro abbigliamento hanno capito che queste persone sono sempre in “movimento” per difendere un bene primario e fondamentale : la vita di ognuno di noi!