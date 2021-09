Cardano al Campo nominato “Comune europeo dello sport”

“Gentile sindaco,

Abbiamo l’onore di dichiarare Cardano al Campo Comune europeo dello sport.

Complimenti per il premio perché la tua città è davvero un buon esempio dello sport per tutti come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto che sono i principali obiettivi di ACES Europe. Hai anche sviluppato una politica sportiva esemplare con belle strutture, programmi e attività. Da oggi la tua città è accolta nella famiglia ACES EUROPE. Abbiamo bisogno del tuo impegno come città membro della comunità. Vi ringraziamo in anticipo per la vostra collaborazione e non vediamo l’ora di accogliervi al galà di premiazione nel dicembre 2022 al Parlamento Europeo a Bruxelles. Cordiali saluti, Gian Francesco Lupattelli, presidente ACES EUROPA”.