Casale Litta è sfida a due, Katia Cenci sfida lo “storico” sindaco Maffioli

È sfida a due a Casale Litta. Graziano Maffioli si ricandida con la lista “Amministri@amo insieme” e sfida Katia Cenci di Alleanza per Casale Litta. Cinque conferme nella lista di Maffioli e alcuni nomi nuovi, il più giovane è il ventenne Alessandro Soster.

Katia Cenci, varesina classe 1981, fa parte della squadra dell’ex candidato Nicola Turato e scende in campo con una lista civica.

Maffioli è sindaco da 24 anni: «Ma sono in comune da 40 anni ininterrottamente – dice -. Non ne faccio un vanto; spero nessuno pensi io abbia un tornaconto personale: l’ultima scelta che ho fatto è stata quella di togliermi un terreno edificabile.

Mi sarebbe piaciuto cedere il posto a qualcun altro ma si fatica a trovare chi è disposto a mettersi in gioco e impegnarsi nella gestione della cosa pubblica. Nessuno vuole fare più il sindaco e in parte lo capisco. Proprio per questo il mio programma, che è molto articolato, vede al primo posto il coinvolgimento dei giovani e delle famiglie. I ragazzi a Casale Litta chiedono luoghi d’incontro, le famiglie vogliono essere aiutate ed affiancate nella crescita dei figli. In questi cinque anni abbiamo speso troppo in servizi sociali: oltre 700 mila euro. Questo significa una cosa sola, che c’è un’esigenza forte, un problema che va affrontato alla radice. Per questo cercheremo di instaurare un rapporto con gli oratori. Non voglio più vedere cancelli chiusi e cortili vuoti: dobbiamo lavorare insieme per stare al fianco delle famiglie di Casale Litta. Ripartiamo da qui».