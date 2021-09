A Castellanza le note del violino di Faez Torkaman insieme all’orchestra Amadeus

Sabato 18 settembre alle ore 21.00 la Chiesa di S.Bernardo di Castellanza ospiterà l’Orchestra dell’Accademia Amadeus e il Coro Sinfonico Amadeus con il patrocinio del Comune di Castellanza presentano il “World MusicFestival”; un concerto MoSaIC con musiche del repertorio musicale internazionale. Ospite della serata sarà il violinista iraniano Faez Torkaman.

MoSaIC è il progetto cofinanziato dalla Commissione Europea per la diffusione della musica come veicolo di integrazione che Amadeus sta conducendo con la collaborazione di altri partner europei.

Tutti gli arrangiamenti dei brani sono inediti ed originali, composti per Amadeus da Enrico Raimondi, costituiscono una delle peculiarità del progetto di costituire un nuovo “sound” originale per la musica europea.

Ingresso fino ad esaurimento posti; per assicurarsi l’ingresso al concerto si prega di prenotarsi a questo link www.ensembleamadeus.org. E’ possibile effettuare la prenotazione fino al giorno prima dell’evento, altrimenti sarà necessario presentarsi direttamente all’ingresso.

In conformità alle disposizioni vigenti, qualora non si proceda alla prenotazione saranno eventualmente richiesti all’ingresso i dati di ogni singolo spettatore. Si ricorda inoltre che, come da Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, l’ingresso è consentito esclusivamente previa verifica validità del Green Pass, oltre alla temperatura corporea inferiore a 37,5°C