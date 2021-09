A Castiglione Olona il mito di Narciso si aggira tra gli alberi del parco di Monteruzzo

Al via un nuovo interessante progetto culturale firmato dal Sistema bibliotecario Valli dei Mulini con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Il progetto, intitolato “APPassionatamente inconsapevoli: lettori che non sapevano di esserlo”, coinvolgerà con tanti gli eventi gratuiti (spettacoli, iniziative e interessanti visite guidate) tutte le biblioteche del sistema.

Questa settimana uno dei due appuntamenti è a Castiglione Olona, nel bel parco del Castello di Monteruzzo.

Venerdì 1° ottobre, alle 18,45 è in programma lo spettacolo Narciso, un percorso di teatro “en plein air” molto suggestivo. Gli spettatori dopo il tramonto, muniti di proprio smartphone e auricolari, ascolteranno voci-guida, storie antiche, poesie e sonorità suggestive. Il mito di riferimento è quello di Narciso, il giovane del quale l’indovino Tiresia disse che avrebbe avuto una lunga vita solo se non avesse “conosciuto se stesso”.

I visitatori incontreranno lungo il percorso nel bosco apparizioni rarefatte e simboliche: tableaux vivants, installazioni collocate in angoli suggestivi che invitano a fermarsi e a riflettere o, per meglio dire, a rifletterSi. L’immagine chiave riproposta, moltiplicata e declinata in molti modi, è infatti quella dello specchio: oggetto scelto come simbolo anche della eccezionale condizione nella quale ci siamo ritrovati a vivere in questi tempi di pandemia e da cui stiamo cercando faticosamente di uscire; una condizione che ci ha costretti a fermarci e, dunque, a soffermarci davanti a noi stessi e a contemplare la nostra limitatezza.

Qui la locandina dello spettacolo

Lo spettacolo sarà proposto anche a Cuasso a Monte (venerdì 8 ottobre nell’area Picnic di via Zotte, in località San Salvatore) e a Gazzada Schianno (domenica 10 ottobre nel parco di Villa De Strens, sede del Comune, in via Matteotti 13) sempre con inizio alle alle 18,45)

Gli eventi sono gratuiti ma serve la prenotazione che può essere fatta a questo link sull’app di prenotazione C’è posto.