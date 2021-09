Il cavalcavia tra Brunello e Gazzada non chiuderà nei giorni lavorativi

La Provincia di Varese ha stoppato la chiusura del cavalcavia Gazzada-Brunello per i lavori che Autostrade per l’Italia aveva previsto e comunicato dalle 20 di mercoledì 14 alle 6 di venerdì 17 settembre. Una chiusura che avrebbe fortemente danneggiato molte aziende che insistono su quell’area, bloccando di fatto il passaggio dei mezzi pesanti per 72 ore.

La società autostradale ha accolto la richiesta di Villa Recalcati e comunicherà a breve i nuovi giorni di chiusura del ponte sull’A8 che necessita l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza cominciati che saranno, comunque, nel fine settimana compreso tra il 17 e il 20 settembre o quello successivo (24-27 settembre).

La vicenda, come noto, si è trascinata a lungo. Inizialmente il cavalcavia venne sottoposto a lavori di messa in sicurezza così come gli altri sovrappassi dell’asse autostradale ma tutto si complicò quando emerse che una trave del ponte era stata compromessa in seguito all’incidente stradale di un mezzo di trasporto eccezionale. La trave, in seguito al colpo ricevuto, si era spostata di diversi centimetri rendendo necessario un intervento strutturale su tutto il ponte a carico di Autostrade.

La conclusione dei lavori è arrivata alla fine di agosto e ha permesso la riapertura del ponte con la premessa che resta un ultimo piccolo intervento da realizzare e che, come detto, dovrà prevedere nuove limitazioni per un paio di giorni.