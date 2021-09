Il centro destra di Varese unito nei valori della tradizione cerca il voto dei cattolici

La tutela della famiglia tradizionale, la difesa della vita dal concepimento alla morte, una visione univoca della coppia con tutto quello che ne consegue in tema di adozioni, matrimonio, educazione. E’ su questi valori che si giocherà la battaglia per la conquista dell’elettorato cattolico di Varese. Ne è convinto l’assessore regionale Raffaele Cattaneo di Noi con l’Italia che ne ha parlato nel corso di un incontro con la stampa all’Istituto De Filippi con il senatore e capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, con il deputato e presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi e con il candidato sindaco della Lega a Varese Matteo Bianchi.

«Credo che sia proprio sui temi etici che un certo elettorato farà la sua scelta – ha spiegato Cattaneo – e ho voluto questo incontro proprio per sentire una parola chiara su questi temi».

«Sosteniamo il valore della famiglia tradizionale anche se rispettiamo altre idee di famiglia – ha detto il senatore Romeo – e questo può far sorgere polemiche in questo periodo in cui il pensiero dominante è di tutt’altro segno. Io la chiamo resistenza cristiana. E proprio perché la famiglia è un valore importante il nostro impegno è concreto, con politiche per venire incontro ai valori delle famiglie tradizionali, con sostegni per l’asilo nido, politiche per la natalità e assegni familiari».

«Con Massimiliano Romeo abbiamo sempre lavorato su questi temi – gli ha fatto eco Maurizio Lupi – perché nel centro destra la persona è al centro. Sono temi identitari e dirimenti, come il tema dell’eutanasia su cui come centro destra in Parlamento saremo compatti, trasformando la proposta del referendum che porterebbe al “diritto al suicidio” in una modalità di sostegno alla vita».

Il candidato sindaco della Lega a Varese sottoscrive questa visione etica del centro destra: “Principi che devono essere messi a sistema nei progetti dell’Amministrazione comunale. La coalizione che mi sostiene mette al centro la famiglia, il sostegno alla natalità, la persona, la libertà d’impresa e a differenza dell’amministrazione uscente su questi temi non ha visioni diverse, è unita».