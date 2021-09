Centrodestra all’attacco: “Le telecamere a Caronno Pertusella non funzionano”

Nota polemica dei partiti che sostengono Valter Galli alle prossime elezioni comunali (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lista Cittadina)

Dopo gli ennesimi episodi verificatesi a Caronno Pertusella (incendio in piazza Vittorio Veneto ed aggressione a un giovane nel piazzale della stazione) scopriamo che gli impianti di videosorveglianza installati nelle nostre non sono ancora in funzione.

In un incontro organizzato la scorsa settimana dalla Prealpina con il Sindaco uscente Marco Giudici e i candidati sindaci delle altre formazioni politiche che parteciperanno alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, alla domanda rivolta da Valter Galli, candidato della coalizione di centro-destra, a Marco Giudici sulla conoscenza da parte di quest’ultimo del funzionamento, o meno, delle telecamere di sorveglianza presenti sul nostro territorio la risposta è stata: io so bene quello che succede nel nostro paese perché al mattino, prima di recarmi in ufficio, lo giro tutto a piedi.

Così il Sindaco uscente ha cercato di eludere la domanda, circostanza che si ripete di tanto in tanto, consapevole che ai continui proclami da parte della giunta attuale sull’attivazione delle telecamere non hanno fatto seguito i fatti!!! Quelle telecamere, costate non poco, “non hanno mai funzionato”.

Ora il Sindaco ci accuserà di voler utilizzare pretestuosamente quanto sopra successo esclusivamente a fini di propaganda elettorale.

Quelli che segnaliamo non sono pretesti….sono semplicemente fatti.

Signor Sindaco, provi ora ad arrampicarsi sugli specchi e dica ai suoi concittadini come stanno le cose!

Lega

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Lista Cittadina