Centrodestra di Caronno Pertusella: “Avremmo preferito essere smentiti con annunci concreti di fine lavori”

La coalizione che sostiene la candidatura di Valter Galli a sindaco di Caronno Pertusella replica alle dichiarazioni del centrosinistra e rispedisce al mittente le accuse di polemica strumentale

Leggiamo stupiti la risposta piccata dell’amministrazione alle nostre critiche relative alle tempistiche di alcuni cantieri. Non intendiamo prolungare eccessivamente il ping pong di accuse reciproche. Avremmo preferito essere smentiti con annunci concreti di “fine lavori” e non con ulteriori scuse e giustificazioni, che possono “reggere” fino ad un certo punto.

Sull’accusa di voler “strumentalizzare” o non di conoscere le semplici norme che regolano i Lavori Pubblici, vogliamo ricordare l’infinita telenovela del tetto del Palazzetto, iniziando dal bando di gara già in carico alla CUC, ritirato dall’amministrazione, per non parlare delle successive (con cadenza mensile) fra promesse e garanzie di assegnazione dei lavori. In particolare, la promessa di incarico di Direzione Lavori indicata in “ottobre 2020” avvenuta invece il 27 maggio 2021.

Volendo, comunque, chiudere la discussione, proponiamo un semplice metodo: chiediamo a chi ci ha governato in questi ultimi anni di ricordarci quale importante opera sia stata completata. Anzi, per agevolare il compito, ci permettiamo di elencare quelle che sono state citate o promesse più di una volta nel decennio, ci basta una semplice X a fianco dell’opera conclusa (CONCLUSA, non “primo lotto, secondo lotto, approvata, progettata, ecc):

· TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT

· BIBLIOTECA

· VELOSTAZIONE

· PALESTRA BARIOLA

· SCUOLA S.ALESSANDRO

· LITTORIO

· RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI

· ABBATTIMENTO/RIQUALIFICAZIONE ACQUEDOTTO

· PARCO GIOCHI OLTRESTAZIONE

· ROTATORIA VIALE EUROPA/ VIA BERGAMO

Nota di metodo: con questa richiesta si specifica, una volta per tutte, la differenza tra osservazioni dell’ opposizione e polemica strumentale, a cui però ci permettiamo di aggiungere un certo dissenso rispetto allo scaricare il più delle volte la responsabilità su tecnici e impiegati. La politica ha sempre, comunque, il dovere di essere responsabile, cioè di rispondere. Un caso per tutti è la situazione del quartiere Oltrestazione, la cui area compresa fra via Banfi, via Monte Generoso, via Sacro Monte e via Monte Bisbino, ove nel piano originario doveva sorgere un parco giochi per bambini, mentre dopo oltre 12 anni la situazione è quella di un cantiere permanente. Vi sono, però, altre situazioni simili nel Comune.

CENTRODESTRA UNITO DI CARONNO PERTUSELLA PER VALTER GALLI SINDACO