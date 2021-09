Centrodestra di Caronno Pertusella: “Il ruolo dell’amministrazione comunale non si esaurisce nell’approvazione delle delibere”

La coalizione che sostiene Valter Galli critica la giunta Giudici per i ritardi in alcuni cantieri cittadini.

Dopo il botta e risposta social tra maggioranza e opposizione a causa di alcuni ritardi al cantiere di via Bergamo a Caronno Pertusella, con le critiche del centrodestra per i ritardi e la risposta del sindaco Marco Giudici (video che pubblichiamo di seguito), è ancora la coalizione che sostiene Valter Galli a controreplicare.

Siamo felici che l’amministrazione comunale abbia deciso, alla fine, di dare un cenno a problematiche come quelle della viabilità e dei cantieri fermi.

Tuttavia, un amministratore pubblico non dovrebbe sentirsi costretto a rispondere. La buona politica prevede, infatti, il saper anticipare le esigenze dei cittadini e fornire risposte prima che le domande si trasformino in senso di smarrimento.

La giustificazione per cui gli impedimenti burocratici non sono responsabilità del Comune non tiene, perché un bravo amministratore pubblico presidia quotidianamente gli interlocutori di riferimento, a partire dalla Regione per arrivare agli altri uffici territoriali. Accusare di ignoranza chi non comprende le dinamiche legate ai lavori pubblici significa dare degli incompetenti a tutti i cittadini che riscontrano disagi e difficoltà.

Una buona amministrazione deve non solo avere competenze tecniche, che si acquisiscono spesso sul campo (ma qualche dubbio su questo viene, dato che il programma del Centrosinistra è una copia di quello precedente, cioè una testimonianza di ritardi cronici rivista con un buon editing), ma avere capacità di ascolto nei confronti delle persone. E non offendersi se i problemi vengono sollevati.

Dal lato nostro possiamo garantire che, con Valter Galli sindaco, metteremo in campo una squadra di cittadini appassionati al bene comune, dando voce alle associazioni, ai quartieri, alle esigenze dei singoli e delle famiglie, che saranno il vero driver del programma amministrativo.