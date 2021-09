Il centrodestra torna sul parcheggio del Del Ponte: “Abbiamo negoziato una tariffa calmierata per i dipendenti”

Il centrodestra varesino torna sulla vicenda del parcheggio per i dipendenti dell’ospedale Del Ponte annunciando di avere trattato con la proprietà del parcheggio antistante appena aperto per ottenere un prezzo calmierato per i lavoratori.

All’apertura del posteggio si erano creati infatti diversi malumori: la convenzione pattuita dal comune con la proprietà privata prevedeva 85 posti allo stesso costo del parcheggio utenti frequenti, una convenzione ben superiore a quella, fissata dall’ospedale per i suoi dipendenti, dei colleghi del Circolo di 15 euro.

Per questo i lavoratori, insieme ai sindacati Fials, avevano protestato chiedendo all’azienda ospedaliera un prezzo calmierato come quello dei colleghi o sollecitando il coinvolgimento del Comune per trovare una mediazione con la proprietà della struttura.

Ora il candidato sindaco leghista Matteo Bianchi, accompagnato dai candidati Simone Longhini e Alessia De Filippis annunciano di aver ottenuto dalla proprietà uno sconto ulteriore negoziando un canone mensile calmierato: «Abbiamo concordato con la proprietà la possibilità di una tariffa mensile da 30 euro, con un piano a loro disposizione perché possano parcheggiare durante le ore di lavoro. Il sindaco Galimberti era stato rigido sulle sue posizioni ma ora abbiamo una mediazione valida, con l’ascolto delle esigenze dei cittadini».