Chiusa per altri due giorni la strada del Marone in salita verso Vedano Olona

La strada del Marone, che dalla strada Varesina porta al centro cittadino di Vedano Olona, è ancora bloccata, anche se solo in salita.

Attualmente è quindi possibile utilizzare la via in uscita dal centro paese ma non in entrata.

Viene perciò raccomandato a chi deve accedere a Vedano Olona, stasera – giovedì 30 settembre – e domani mattina – venerdì 1 ottobre -, di fare percorsi alternativi fino a quando non verrà sgomberata la carreggiata dai detriti causati dalla frana.