Chiuso un tratto di viale Europa a Varese per verificare la struttura del ponte

Da oggi, 7 settembre 2021, è stata decisa la chiusura temporanea del tratto stradale di viale Europa/viale Piero Chiara in prossimità della località Gaggianello.

Sono in corso infatti le prove tecniche su materiali e struttura nell’ambito del progetto di riqualificazione del ponte, che era stato oggetto anche di una interrogazione in consiglio comunale presentata dal consigliere di minoranza Domenico Esposito.

La circolazione non è però interrotta: il traffico è indirizzato sulla rotatoria sopraelevata che poi scende di nuovo e prosegue per viale Europa o via Metastasio.

Per consentire il proseguimento dei lavori al di sotto, nei prossimi giorni ci sarà invece l’inversione dei lavori: verrà chiusa la rotatoria sopraelevata per consentire il transito al di sotto.

Tutte le attività saranno comunque in corso fino a venerdì: lo scopo è di concludere prima dell’inizio dell’anno scolastico.