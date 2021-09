Ciclista si perde sul monte San Michele a Brissago Valtravaglia e viene ritrovato col buio

Un escursionista in bicicletta al calare dall’oscurità ha perso l’orientamento in una zona impervia al monte San Michele nel territorio di Brissago Valtravaglia e ha lanciato l’allarme.

La persona in contatto telefonico con la sala operativa dei vigili del fuoco è riuscita a fornire le coordinate geografiche del punto dove si trovava, in pochi minuti gli specialisti del T.A.S (Topografia Applicata al Soccorso) hanno individuato l’area. Sul posto è stata inviata una squadra dal distaccamento di Luino e gli operatori hanno raggiunto l’escursionista e l’hanno condotto in zona sicura.