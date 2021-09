Ciclocross e torneo Schizzarotto nelle “Giornate dello sport” di Cavaria con Premezzo

Sabato 25 e domenica 26 settembre a Cavaria con Premezzo è il momento delle Giornate dello Sport, con tanti appuntamenti sportivi ai quali non si può mancare.

L’Amministrazione Comunale di Cavaria con Premezzo, guidata dal sindaco Franco Zeni, ha

organizzato due giornate dedicate allo sport.

Tanti appuntamenti quelli in calendario: si avrà l’opportunità di incontrare le associazioni sportive del territorio per chiedere informazioni sui loro corsi, assistere (o partecipare!) alla gara di ciclocross che si terrà su circuito in parte cittadino ed in parte su circuito all’interno del Parco Della Valle Del Boia, tifare all’ormai storico torneo di basket dedicato a Valentino Schizzarotto.

«L’idea è quella di promuovere lo sport ed un sano stile di vita, specie per i più giovani e far conoscere le realtà sportive presenti sul territorio e le opportunità che si hanno per fare un’attività sportiva qui da noi a Cavaria con Premezzo» commenta il sindaco Zeni.

Tra gli appuntamenti come detto anche l’apprezzato torneo Schizzarotto e anche la gara di ciclocross, erede di una tradizione locale (nel 1965 Cavaria ospitò anche il mondiale di questa particolare specialità).

Il programma delle Giornate dello Sport a Cavaria con Premezzo

SABATO 25 SETTEMBRE

Presso la PALESTRA DI VIA MARCORA

15.00-17.00: MINIBASKET e VOLLEY/MINIVOLLEY per tutti

15.00-19.00 Punto informazioni SCI CLUB CAVARIA

17.45-23.00: TORNEO SCHIZZAROTTO under 15

DOMENICA 26 SETTEMBRE

8.00-14.00: Dimostrazione e gare di GINNASTICA ARTISTICA (Palestra di Via Marcora)

11.30-13.30: Accoglienza GARA DI CICLOCROSS (Piazzale esterno della Palestra di Via Marcora)

13.30-17.30: GARA DI CICLOCROSS e premiazioni (Percorso cittadino + Percorso all’interno della Valle Del Boia)

15.00-19.00 Punto informazioni SCI CLUB CAVARIA (Palestra di Via Marcora)

15.00-17.00: Dimostrazione ed open day KARATE (Palestra di Via Marcora)

17.45-23.00: Finale TORNEO SCHIZZAROTTO (Palestra di Via Marcora)