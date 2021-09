“Città Sostenibili – Varese guarda al futuro”, incontro a Palazzo Estense

Il progetto InnoVa, che porterà a Varese nell’area della ex Scuola De Amicis in Valle Olona un centro di ricerca e formazione sulla mobilità sostenibile, ha fra i suoi obiettivi primari quello di aumentare la sensibilità e la consapevolezza della città e di chi la vive rispetto a temi essenziali per lo sviluppo del territorio in chiave green.

Sono molti gli esempi, nel mondo e in Italia, di città capaci di dare una svolta e un’accelerazione a processi di rigenerazione e di totale ripensamento del proprio modello sociale, basati sulla sostenibilità. Varese ha fatto negli ultimi anni molto e continuerà a farlo in questi ambiti, anche grazie al progetto InnoVa.

Per parlare di sostenibilità, di città che cambiano, di come il tessuto sociale ed economico possa trovare vantaggio competitivo da questi processi, l’Osservatorio sulla Comunicazione Pubblica e il Public Branding dell’Università Iulm di Milano – che sta collaborando con l’Amministrazione Comunale nel progetto InnoVa – organizza l’incontro “Città sostenibili, Varese guarda al futuro”, che si terrà giovedì 16 settembre dalle ore 17.30 a Palazzo Estense, in via Sacco, 5.

Saranno presenti per discutere del tema e portare il loro contributo in termini di esperienza e competenza al dibattito:

– Stefano Besseghini – Presidente di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)

– Lodovico Migliore – Architetto e docente del Politecnico di Milano

– Giorgio Ghiringhelli – Docente della Scuola di Ingegneria Industriale dell’Università Liuc

– Mauro Colombo – Direttore generale Confartigianato Imprese Varese

– Marco Tenaglia – Presidente CONFAPI Varese

L’incontro intende rappresentare un ulteriore step del progetto InnoVa, finanziato dal bando “Italia City Branding 2020” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale la città di Varese ha partecipato risultando fra le 30 realtà vincitrici.

InnoVa intende contribuire al rafforzamento dell’identità competitiva e del brand di Varese in chiave di città green e sostenibile, allo sviluppo di iniziative di impresa che sappiano sostenerne la crescita e un nuovo rinascimento basato sulla green economy e l’economia circolare, con un particolare focus sulla mobilità e le sue nuove accezioni.

Per informazioni www.inno-va.it, www.comune.varese.it