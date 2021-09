Civati contro la Lega di Varese: “Contento che vi piacciano le opere a Biumo, peccato che abbiate votato contro a tutto”

L’appuntamento era in via De Cristoforis, a pochi passi dalla clinica Isber, inaugurata sabato scorso.

E la convocazione dell’assessore ai lavori pubblici e urbanistica di Varese Andrea Civati non era casuale: proprio a quell’inaugurazione, insieme a lui e al sindaco Davide Galimberti, c’erano infatti molti rappresentanti della Lega, dal presidente della regione Attilio Fontana al presidente della commissione sanità regionale Emanuele Monti, dalla vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza al candidato sindaco Matteo Bianchi.

«Fa piacere che la Lega si sia convinta di questo intervento, che ha portato molte opere utili per il quartiere di Biumo Inferiore, e ha cambiato completamente la faccia di questo angolo di città. Però è bene ricordare che la Lega si è strenuamente opposta: prima in commissione urbanistica, con il voto contrario del capogruppo Binelli, e poi in consiglio comunale – sottolinea Civati – Noi abbiamo creduto fortemente a questo tipo di intervento, e continuiamo a credere che ogni intervento di riqualificazione e di recupero dell’esistente è importante, come è stato in questo caso, soprattutto quando portano delle migliorie nella città».

«Francamente, mi sarebbe piaciuto che la Lega avesse creduto maggiormente in questo tipo di iniziative – ha continuato l’assessore, e capolista del Partito Democratico alle comunali – ma è bene che i cittadini a pochi giorni dal voto sappiano quali sono gli impegni che possono essere mantenuti e qual è la credibilità dei soggetti di cui stiamo parlando. Purtroppo la lega non è mai stata al fianco della città quando bisognava fare questo tipo di interventi: non lo dico io, lo dicono le carte, e in particolare il verbale del consiglio comunale di gennaio 2020, in cui questo tipo di iniziativa è stata sancita, sostenuta soltanto dalla maggioranza di centro sinistra, mentre il centrodestra non l’ha fatto. E quest’opera ha portato 250mila euro di opere pubbliche a Biumo inferiore».