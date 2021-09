Classi affollate al liceo Ferraris di Varese, tutti in presenza con la mascherina

Il liceo scientifico Ferraris di Varese occuperà spazi esterni alla scuola per garantire le lezioni in presenza a tutti gli iscritti. Negli ultimi anni, l’istituto ha visto progressivamente crescere la sua popolazione studentesca. Le iscrizioni in prima, per questo anno scolastico, hanno superato abbondantemente la capienza massima dello stabile di via Sorrisole. Così la Provincia è venuta in aiuto concedendo tre aule nello stabile di via Valverde. Aule molto ampie, che sono state messe a posto con lavori iniziati il 5 agosto scorso e che ora si stanno ultimando con le pulizie così da essere pronte a ospitare i ragazzi di tre prime del percorso tradizionale, classi in media di 27 studenti.

« Con una popolazione di 1400 ragazzi – spiega il dirigente Marco Zago – Abbiamo gruppi classe di 27, 28 e anche 29 studenti. Abbiamo utilizzato qualsiasi spazio idoneo per garantire il ritorno della scuola in presenza. I nostri ragazzi hanno già pagato abbastanza e ora meritano di ritornare in aula e avere una servizio di qualità. Certo, per poter accogliere tutti sarà necessario indossare sempre la mascherina, sia in classe, sia negli altri ambienti».

La settimana prossima, il liceo prevede ancora due ingressi: uno alle 8 con uscita alle 13 per tutto il triennio e i percorsi che hanno il monte ore più alto come il quadriennale, lo sportivo e l’indirizzo di scienze in inglese mentre il biennio entrerà alternativamente alle 8 e alle 10 per finire entro le 14 : « Ci rendiamo conto dei disagi per le famiglie – spiega il preside Zago – e ce ne scusiamo. Stiamo lavorando di concerto con i trasporti. Dal 2 di ottobre questa organizzazione potrebbe variare e riportare tutti all’ingresso unificato alle 8».

Il Ferraris, però, ha già ricominciato le attività: « Con il piano “Scuola Estate”, sono iniziate attività orientative per gli iscritti al primo anno. Lezioni di italiano e latino, matematica e fisica. Mentre gli studenti del terzo e quarto anno hanno seguito un laboratorio sui raggi cosmici organizzato dalle docenti di matematica e fisica e svolto da tre studenti dell’Università dell’Insubria di Como. Ieri sono andati all’Osservatorio al campo dei Fiori per mettere in pratica quanto imparato durante le lezioni. Un modo diverso di fare scuola che vogliamo continuare a proporre sulla via dello sviluppo delle competenze».