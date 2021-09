Colpo dei Mastini, preso l’attaccante ex azzurro Edoardo Caletti

Un Varese alla ricerca di qualche inserimento importante, piazza un colpo mica male sul mercato dell’hockey: i Mastini hanno annunciato l’acquisto dell’esperto attaccante Edoardo Caletti, 35 anni, proveniente dal “piano di sopra” ovvero dalla Alps Hockey League (il torneo sovranazionale dove giocano le squadre italiane della massima categoria). Caletti, milanese d’origine, arriva infatti dal Fassa con cui ha disputato gli ultimi due campionati siglando la bellezza di 62 punti (14 gol) in IHL.

Centro esperto e possente – è alto 1,83 per 88 chili – Caletti è stato individuato dal ds giallonero Matteo Malfatti che si è mosso non appena l’attaccante si è liberato dal Fassa: rapido il Varese, quindi, a mettere le mani su un uomo che sa il fatto suo anche in balaustra, è senza dubbio un assistman di livello ed è anche in grado di concludere in prima persona. E al di fuori della pista potrà essere un punto di riferimento per i tanti giovani che compongono la rosa del team affidato a coach Tom Barrasso.

«Ho scelto di giocare al Varese perché ho già diverse conoscenze nello spogliatoio: ritroverò molti ragazzi che conosco da tempo. È invece la prima volta che gioco con i Mastini ma avrò tempo e modo di adattarmi: spero di poter dare qualcosa di importante alla squadra e aiutarla a crescere, ma credo anche che questa stagione possa accrescere la mia esperienza di giocatore. Sono certo che potrò ricevere molto durante questa nuova avventura».

E proprio la possibilità di fare da chioccia al gruppo giallonero stuzzica particolarmente il nuovo arrivato: «Ci sono diversi giovani in squadra e mi piacerebbe dar loro un esempio per aiutarli a crescere, sia a livello di gioco sia a livello umano. Il futuro è loro e sono loro che dovranno anche prendersi delle responsabilità negli anni successivi. A me le responsabilità non spaventano ed è anche per questo che ho scelto Varese».