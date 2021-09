Comincia la consegna delle liste: a Varese la prima è Varese ideale

E’ cominciato il momento della consegna delle liste per le amministrative a Varese: per le formazioni c’è tempo tutta la giornata di venerdì 3 e fino alle 12 di sabato 4 per consegnare le firme a sostegno della lista e i nomi dei candidati.

Questa mattina la prima lista ad essere stata depositata presso l'ufficio elettorale di Via Copelli è stata quella di "Varese Ideale – Bianchi Sindaco": davanti al Segretario Generale del Comune di Varese, Avvocato Tramontana, e agli altri funzionari si sono presentati i delegati di lista Giacomo Cosentino, Consigliere Regionale di Lombardia Ideale che ha promosso la lista, e l'Avvocato Maurizio Montalbetti. «Ringrazio tutte le persone del nostro gruppo che, col loro impegno, hanno permesso di depositare la nostra lista nei tempi previsti, in particolar modo Maurizio Montalbetti – ha commentato il "primo arrivato" Giacomo Cosentino – Abbiamo una squadra di alto livello che sta portando avanti delle proposte che faranno tornare Varese una città sicura, pulita e viva: la Città giardino che ormai è un ricordo».