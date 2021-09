Compie un anno il negozio di Marina a Fagnano Olona. Le sue ceramiche più forti del Covid

I colori sono solo tre: bianco, rosso e nero. Tutte le ceramiche che Marina propone ai clienti comprendono queste tre tonalità. Ne mancherebbe una, perchè se il coraggio avesse un colore, sarebbe perfetto per descrivere le creazioni di questa giovane donna fagnanese e la sua intraprendenza nell’aprire un’attività in tempo di Covid.

Sta infatti per spegnere la prima candelina La Piperita Lab, il laboratorio di ceramiche inaugurato a fine settembre 2020 – quindi in tempi non semplici per le attività economiche – e in procinto ora di festeggiare il primo anno di lavoro.

Alle redini, Marina D’Eredità, una 45enne di Fagnano Olona, che ha puntato tutto su creatività e amore per il territorio.

«Com’è andato questo primo anno?»

«È stata dura, ma quando ho deciso di lanciarmi in questa impresa ero consapevole che mi stavo muovendo in un momento particolare per le imprese. Inoltre la mia attività artigianale è sicuramente particolare, quindi è più complicato arrivare a farsi conoscere. Ciò nonostante comincio ad avere clienti che tornano ad acquistare, felici delle ceramiche portate a casa, o persone che ricevono in dono uno dei miei lavori e poi, incuriositi, arrivano in negozio per scoprire come le realizzo».

La scoperta dell’argilla: “amore al primo tocco”

«Com’è arrivata la decisione di dedicarsi alla ceramica? »

«Nel mio passato ci sono gli studi da “tecnico dell’abbigliamento e della moda”, ma poi la vita mi ha portato a fare scelte differenti e mi sono ritrovata a lavorare come impiegata commerciale.

Ad un certo punto, nonostante amassi quell’impiego, ho sentito che non riuscivo a trovare la motivazione e l’entusiasmo per continuare. Conservavo la passione per il disegno, ma sentivo che non mi bastava più dedicarmici nei ritagli di tempo: ho iniziato a desiderare che riempisse le mie giornate. Proprio in quel momento, ho incontrato la ceramica e in particolare l’argilla. Ed è stato “amore al primo tocco“: la lavorazione di questo materiale è stata terapeutica per me, capace di conquistarmi e lasciarmi stupita per le sensazioni che mi regalava».

Solo tre colori per un nuovo lavoro

«Dalle emozioni provate all’avvio dell’attività quanto tempo è passato?»

«In realtà poco. Ho deciso di investire sulla mia felicità, unendo la mia predilezione per il disegno e le illustrazioni, con la nuova passione per la ceramica. Le mie creazioni sono “ceramiche con il sorriso” perché voglio sperare che chi sceglie di regalare o portarsi a casa un mio lavoro, raccolga le stesse sensazioni positive che io ho provato realizzandolo».

Marina spiega anche la scelta di utilizzare solamente tre colori in tutte le ceramiche: «I miei colori sono sempre gli stessi: bianco, rosso e nero. Il bianco è come un foglio di carta da cui partire, pronto ad essere arricchito e a dar spazio alla mia creatività; il rosso è un colore caldo, che mi conduce sensazioni positive, la passione per la vita, la passione per il lavoro; il nero, infine, è complementare al bianco, un colore che ha senso grazie all’altro».

La scelta di restare nel suo paesino in valle Olona

Tutto è pensato, tutto è progettato nei minimi dettagli, come la scelta di non abbandonare Fagnano e la valle Olona:

«Credo fortemente nel mio progetto, volevo aprire il mio negozio qui, proprio nel mio paese: sono di Fagnano Olona e non avrei voluto dare avvio alla mia attività in nessun altro luogo. È un investimento sul territorio, è una zona che ha bisogno di rinascire grazie alle attività economiche. Spero di dare il mio contributo anch’io».

A pochi metri di distanza, sempre in viale Pompeo Saibene, in centro a Fagnano, c’è la libreria Millestorie di Laura Orsolini. Un’altra storia di imprenditoria al femminile, caratterizzata dalla passione e dalla scelta di investire sul territorio.

La voglia di credere in un rilancio – economico e creativo – dei paesini della valle Olona sembra davvero esserci.

Aria di Natale

Intanto Marina mette ad asciugare le ultime ceramiche realizzate in questi giorni e sposta lo sguardo verso il calendario: «Mi auguro che il Natale alle porte mi dia modo di farmi conoscere qua in valle Olona e non solo. Durante la “festa di compleanno” del negozio, sabato 25 settembre, ci sarà già una selezione delle ceramiche pensate per le prossime festività natalizie: spero tanto che piacciano a tutti».

La festa del piccolo negozio di viale Pompeo Saibene sarà sabato 25 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Buon compleanno “La Piperita Lab”!