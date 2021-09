I consiglieri di Gavirate Beccari e Bianchi condannano gli autori delle lettere anonime

“Il Comune si costituisca parte civile nell’eventuale procedimento contro chi ha inviato lettere anonime e chieda il risarcimento dei danni patiti dalla comunità gaviratese». È quanto chiedono i consiglieri Selvino Beccari e Giuliana Bianchi.

In un’interrogazione i due consiglieri, dopo aver definito “gesto codardo” chi ha inviato le missive per calunniare e diffamare, hanno posto la questione dei crescenti strumenti di partecipazione e di rappresentatività nei luoghi simbolo della democrazia. I due ribadiscono la centralità della partecipazione come prevista dall’ordinamento e dalla Costituzione e condannano chi ha preferito perseguire la cultura del sospetto e dell’insinuazione.