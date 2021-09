Il Consiglio regionale a favore della riduzione della “tampon tax”

Anche il Consiglio regionale della Lombardia si è espresso a favore della revisione dell’aliquota sui prodotti igienici femminili, votando a larghissima maggioranza la mozione presentata dal Pd. «Grazie a questo atto- sottolinea il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti – la Giunta e l’assessore competente sono stati impegnati a supportare i Comuni nella promozione di iniziative in collaborazione con le farmacie comunali del territorio, ma anche a sollecitare il Governo e il Parlamento per prevedere una riduzione dell’aliquota, e ad affrontare e approfondire il fenomeno della povertà mestruale».

«Faccio presente che è anche una questione di equità- continua Astuti- ricordo che i rasoi maschili hanno l’Iva al 4%, perché non sono considerati beni di lusso. Anche i dispositivi igienici femminili sono necessari e quindi devono avere costi più accessibili. Per questo trovo estremamente positivo che la Giunta abbia assunto l’impegno sia a sensibilizzare il Governo e il Parlamento ad approvare la riduzione dell’aliquota, sia a sostenere i Comuni nelle convenzioni con le farmacie pubbliche per mettere in vendita i dispositivi a prezzi contenuti, sia a prevedere uno studio sulla povertà mestruale per predisporre sostegni economici adeguati. Sempre più donne rinunciano alla propria igiene, perché non se la possono permettere, e questo, decisamente, non è giusto».