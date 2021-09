Il Consorzio Gorgonzola lancia la nuova campagna digital internazionale: ricette, articoli e video in 18 paesi del mondo

Il Gorgonzola DOP è un’eccellenza italiana che parla le lingue di oltre 80 Paesi nel mondo e arriva sulle tavole europee, americane, australiane fino a quelle dell’Estremo Oriente. Scopo principale del Consorzio Gorgonzola è, da sempre, l’attività di valorizzazione della DOP Gorgonzola per farne conoscere in maniera corretta le caratteristiche e le proprietà nutrizionali e promuovere le attività di comunicazione che ne aumentino sempre più la notorietà, in Italia e all’estero.

Per questo motivo, a metà settembre partirà una campagna Digital internazionale che durerà fino a dicembre, contattando oltre 150 milioni di potenziali consumatori nel mondo e che coinvolgerà anche il pubblico più giovane.

All’interno dei portali di cucina più visitati nei rispettivi Paesi, con ricette, articoli, newsletter e influencer, i “navigatori digitali” di Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Romania, Svezia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Spagna e Svizzera potranno scoprire le caratteristiche uniche e i mille utilizzi in cucina del Gorgonzola DOP (negli ultimi sei Paesi citati l’attività è svolta in collaborazione con ICE – Italian Trade Agency).

La campagna, che beneficia della presenza del sito ufficiale in 11 lingue, prevede, inoltre, l’apertura di nuovi canali social Facebook e Instagram, che passano così a coprire continuativamente 18 Paesi, aggiungendo quindi ai 12 esistenti anche Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Svizzera e Ucraina per continuare a incrementare in maniera costante la notorietà del Gorgonzola DOP all’estero.