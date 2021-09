Conte rinuncia a Busto, la riapertura della Briantea e il lato oscuro di Malpensa nel podcast del 9 settembre

Le principali notizie di giovedì 9 settembre

Cancellata la visita di Giuseppe Conte a Busto Arsizio. L’annuncio è arrivato dal gruppo pentastellato di Busto Arsizio sulla propria pagina Facebook, a causa delle «vicende legate alle affermazioni di un candidato della lista e del clima di animosità che si è generato nelle ultime ore». La vicenda riguarda il candidato Mario Socrate che aveva usato toni oltraggiosi verso la presidente dei Fratelli d’Italia Giorgia Meloni innescando una denuncia mediatica. Lo stesso Conte aveva poi preso le distanze dal candidato annunciandone l’esclusione dalla lista.

Traffico di cocaina e traffico di minori all’aeroporto Malpensa. Due arresti convalidati dal gip del Tribunale di Busto Arsizio, Stefano Colombo, fanno emergere il lato oscuro di uno degli aeroporti più importanti in Europa.

La Guardia di Finanza aveva arrestato un cittadino inglese di ritorno da una vacanza in Messico: a suo carico la accusa di traffico di sostanze stupefacenti e in particolare di cocaina liquida nascosta in due bottiglie di liquore messicano. Convalidato anche l’arresto di un cittadino africano di origini congolesi, residente in Francia, che viaggiava dall’Egitto alla Francia con una bambina di 11 anni, anche lei congolese ma con un passaporto visibilmente contraffatto. Al giudice ha raccontato di essere il padre della bambina ma la storia raccontata è risultata difficilmente credibile. La bambina, ora, è stata affidata ad una comunità protetta.

Fiamme nella mattina di giovedì in un cantiere edile in via Burattana a Busto Arsizio. Le fiamme si sarebbero sviluppate in seguito ad alcune manovre che hanno lesionato una conduttura di gas che ha preso fuoco. Il rogo ha coinvolto l’isolamento esterno formato da pannelli. Sul posto i vig8ili del fuoco di Busto che hanno domato l’incendio.

La Lombardia rimane in fascia bianca. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente regionale Attilio Fontana anticipando le decisioni del Ministero della Salute in programma venerdì.

Intano la provincia di Varese rivede al ribasso tutti i suoi parametri. Nell’ultimo bollettino settimanale presentato da Ats Insubria i nuovi positivi sono 304 che portano a 586 il totale delle persone attualmente contagiate. L’incidenza ogni 100.000 abitanti è di 34,06. Tutti i distretti del territorio evidenziano numeri ben al di sotto della soglia minima di 50 casi con la sola eccezione di Busto-Castellanza che da inizio settembre presenta numeri oscillanti tra i 59 e i 66 casi ogni 100.000 abitanti.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi il Comune di Varese ha trovato una soluzione ai disagi causati dal cantiere per la pedonalizzazione di via del Ponte, che di fatto impediva il passaggio, anche pedonale, dove c’è l’uscita del nuovo parcheggio. È stati aperto un corridoio che consente il passaggio per raggiunge il multipiano o proseguire per la via che costeggia l’ospedale del Ponte. I lavori per la pedonalizzazione di quella via sono previsti ancora per alcune settimane.

La Briantea a Malnate, chiusa dal 25 luglio per un muro pericolante di un cortile che dà sulla strada, riaprirà a senso unico alternato dalle prime ore di lunedì 13 settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole. Lo ha assicurato Il sindaco Irene Bellifemine che ha fatto il punto sulla situazione. Il cantiere di sistemazione è stato avviato mercoledì 8 settembre e dovrebbe concludersi prima del fine settimana.

