“Continua a sognare”, ai Giardini Estensi di Varese la sfida benefica di Andrea Arnaboldi

Un evento benefico ricco di sport, divertimento e solidarietà. Il 10, 11 e 12 settembre, i Giardini Estensi di Varese aprono le porte a “Continua a Sognare“, manifestazione in ricordo di Luca Dalla Bona. Si tratta di una raccolta benefica per i bambini e ragazzi che hanno i genitori malati o deceduti a causa della SLA. La raccolta fondi ha lo scopo di regalare a questi giovani un futuro migliore, devolvendo il ricavato all’associazione AISLA.

«L’idea è nata dal mio amico Luca Dalla Bona, morto di SLA dopo due anni di malattia – racconta Andrea Arnaboldi, organizzatore dell’evento insieme ad Andrea Dragoni (Your Difference) -. Io gli sono stato sempre con lui. Stare vicino ad una persona che sa di morire ti apre gli occhi sulla vita e su tanti valori importanti. Luca mi diceva sempre “io voglio essere ancora utile nella vita e voglio essere utile soprattutto ai ragazzi” – prosegue -; così, parlando con lui, ho deciso di creare eventi sportivi, il cui fine non è vincere un premio, ma vincere nella vita. Ora portiamo questo evento a Varese. Doveva già essere fatto l’anno scorso, ma il Covid ha bloccato tutto. Oltre alla raccolta fondi per i bambini, “Continua a Sognare” vuole essere una fonte di ispirazione per i ragazzi. I giovani non sognano più – conclude – e se non riescono a realizzare i loro sogni restano delusi. Ma i sogni sono la cosa più importante. Non è la meta, ma è il viaggio che conta».

L’evento inizierà venerdì mattina (10 settembre) alle 10 e terminerà domenica mattina (12 settembre) alle 10. Andrea Arnaboldi correrà per 48 ore sfidando sè stesso e mettendosi alla prova, cercando di percorrere più chilometri possibile. Con lui, potranno correre anche altri iscrivendosi alla staffetta benefica. Il percorso costeggerà il perimetro dei Giardini Estensi e avrà una lunghezza di 1,4 km. Le iscrizioni sono aperte: sia per partecipare alla corsa (in gruppi limitati) che per donare è necessario andare sul sito http://www.yourdifference.it.

Durante le tre giornate, all’interno dei Giardini sarà allestito un vero e proprio villaggio sportivo. Venerdì la serata sarà animata da un djset dalle 18.30, durante il quale si alterneranno 6 Dj. Il sabato saranno organizzate attività per ragazzi (judo, tiro con l’arco, basket, soccer darts e tanto altro) e saranno presenti numerosi sportivi che racconteranno la loro esperienza, mentre la sera verrà proiettato il film “Free to run” (ingresso gratuito). La sfida si concluderà domenica 12 settembre alle ore 10. Tutti i giorni dell’evento saranno presenti food truck negli spazi dei Giardini Estensi. Il programma è disponibile sulla pagina Facebook Your Difference.