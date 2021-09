Corsa e fichi, due giorni di festa a Casale Litta

L’Associazione Matt de Casaa ha organizzato per la giornata di sabato 4 settembre 2021 l’evento All in carosello Casalese, in preparazione alla gara di Trail Running che si svolgerà domenica 5 Settembre 2021 nei boschi di Casale Litta.

Il programma della serata di sabato prevede un apericena con la schiscetta Casalese a partire dalle ore 18:00, nella tipica e rustica corte del Forno a Casale Litta, (nella foto) con prodotti tipici del territorio come: polenta e bruscitt, pizza cotta nell’antico forno a legna risalente al 1792, pane, fichi e noci e la famosa torta con fichi, frutto tipico del territorio. Ma non solo ci saranno anche i panini con il salamino, porchetta, polenta e zola, pasta e fagioli.

I prodotti a disposizione sono tutti provenienti dai produttori locali del Comune di Casale Litta, un modo per valorizzare i commercianti del luogo e promuovere le nostre radici. Non mancheranno momenti di intrattenimento e, molti altri eventi per grandi e bambini.

La festa continua domenica 5 settembre con la corsa All in trail run, organizzata dal Ciuk Running Team, in due differenti percorsi: All In di 23 km, D+650m e la Small In di 15 km, D+450m.

Dalle ore 11:30 inoltre, sarà possibile pranzare con le specialità Casalesi.

Le prenotazioni per la cena di sabato 4 settembre e domenica 5 Settembre a pranzo dovranno essere effettuate al seguente numero: 349 – 6028015