Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 10,11 e 12 settembre

Il lago e la campagna sono tra i protagonisti di feste contadine, sagre e incontri. È anche il fine settimana della “Giornata del paesaggio” promossa dal FAI. Jazz, Hip Hop e rap nei concerti in programma ma anche arte e solidarietà

EVENTI

VARESE – A Casbeno la festa del Circolo. Sabato sera 11 settembre a partire dalle 19 sarà attivo il banco gastronomico con polenta e asino ed altre prelibatezze – Leggi l’articolo

COMUNITÀ – Guardati intorno e mandaci la foto del tuo panorama del cuore. Domenica 12 settembre il Fai – Fondo Ambiente Italiano organizza l’ottava edizione della “Giornata del paesaggio”. Scopriamo insieme i panorami più belli: mandaci il tuo scatto – Leggi l’articolo

TURISMO – Torna la “Giornata FAI del Panorama” all’Oasi Zegna. Tanti gli eventi in programma domenica 12 settembre: dalla musica all’aria aperta alla passeggiata romantica all’insegna di Dante – Leggi l’articolo

SESTO CALENDE – Sul Ticino tornano i Dragonboat per la decima edizione del Palio Sestese. Tutto pronto per la grande sfida di domenica 12 settembre. I rioni di Sesto Calende si sfideranno a colpi di pagaia nella decima edizione del Palio – Leggi l’articolo

TURISMO – Lago Maggiore bello d’autunno. La guida per scoprire il Verbano nella stagione dei funghi e del foliage. Vigneti, panorami e sapori autunnali nei consigli di chi ama e frequenta il Lago Maggiore e i dintorni. La prima puntata con le voci di Rossana Girotto, Alessandra Favaro, Filippo Ceretti e Ulisse Piana – Leggi l’articolo

AZZATE – Tutte le associazioni di Azzate in campo per la festa parrocchiale. Un fine settimana di eventi che coinvolge oltre venti associazioni attive in paese. Musica, buon cibo, spettacoli e giochi per bambini. Tutto il programma e come partecipare – Leggi l’articolo

VALLE OLONA – Grazie al picnic in valle Olona, l’autunno è più lontano. Spazio Zero Gruppo Giovani e Contrada dei Calimali organizzano per domenica 12 settembre un picnic in valle Olona, con Green Pass e prenotazione obbligatoria – Leggi l’articolo

TRADATE – A Tradate arriva Agricolando, natura e laboratori per tutti in piazza Mazzini. La manifestazione si svolgerà domenica 12 settembre in piazza Mazzini dalle 9 alle 17,30. Sabato 11 alla Biblioteca Frera l’inaugurazione ufficiale con la presentazione del libro “Anche l’usignolo” di Niccolò Reverdini – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Domenica la Sp69 a Laveno Mombello torna pedonale. La chiusura del tratto di provinciale è prevista da Laveno (area Gaggetto dopo via Acquanera) sino a Cerro (all’incrocio con via Sul Monte) dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In programma diversi eventi – Leggi l’articolo

TRAVEDONA MONATE – A Travedona Monate una serata contro la presenza delle armi nucleari in Italia. L’appuntamento è per venerdì 10 settembre, alle 21, al Cinema Santamanzio. Sarà l’occasione per raccogliere fondi per lo studio contro le armi nucleari in Italia – Leggi l’articolo

LUINO – Due appuntamenti per il week end con il Cai di Luino. Dall’escursione al rifugio Bois giovedì 9, a quella in Val Leventina domenica 12 – Leggi l’articolo

CASCIAGO – A Morosolo è il momento della Sagra Settembrina. Accanto ai momenti religiosi, ci sono anche i momenti di convivialità: venerdì 10 settembre risotto, sabato 11 settembre giochi e cena, domenica 12 settembre Messa e aperitivo sul sagrato della chiesa e incanto dei canestri – Leggi l’articolo

BAMBINI

Qualche nuvola, sole e tanto divertimento per i bambini in questo ultimo fine settimana di vacanze estive prima di tornare in classe. Le iniziative dedicate alle famiglie sono le più disparate, tra feste, giochi in natura e spettacoli per grandi e piccini, anche in notturna

LAVENA PONTE TRESA – Un nuovo modo di guardare il lago: a Lavena Ponte Tresa una serata dedicata al Ceresio. Venerdì 10 settembre alle 20,30 sul lungolago, in via alla Bröa, ci sarà anche un biologo che si immergerà. e mostrerà in diretta cosa c’è sui fondali. L’incontro è adatto anche ai bambini – Leggi l’articolo

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – A Montegrino torna la festa contadina. Programma ricco venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre: prodotti a chilometro 0, esposizioni di trattori, musica e tanto buon cibo – Leggi l’articolo

GAZZADA SCHIANNO – Una mostra fotografica per celebrare i 50 anni del Cai di Gazzada Schianno. L’esposizione dal titolo “Legàmi”, verrà inaugurata il 10 settembre e sarà allestita presso la sede in via Roma 18 – Leggi l’articolo

GAZZADA SCHIANNO – Quale mondo lasceremo a chi viene dopo di noi? Se ne parla a Villa Cagnola. Un incontro davvero interessante quello di venerdì 10 settembre, ore 21 a Gazzada Schianno. Riflessioni di uno storico, di un filosofo e di un sacerdote – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Nel weekend arriva la sagra del pizzocchero e sciatt. Una festa in completa sicurezza che racchiude i gusti e i profumi unici di una terra magica, la Valtellina – Leggi l’articolo

CICLISMO – Cronoscalata del Piccolo Stelvio: 2 chilometri in piedi sui pedali. Domenica 12 settembre la decima edizione della manifestazione inserita nel circuito “Cronoscalate Ciclovarese Challenge”. Il ricavato in beneficenza – Leggi l’articolo

FOOTBALL AMERICANO – Musica, gastronomia e scherma storica: è la notte dei “Gorillas Games”. Sabato 11 la tradizionale festa della squadra di football americano al “Jungle Field” di San Fermo. Venerdì 10 il prologo con la commemorazione di Nicolò De Peverelli – Leggi l’articolo

CASTELSEPRIO/GORNATE OLONA – Visite guidate agli scavi di Castelseprio, un appuntamento con la storia. In programma visite guidate agli scavi del parco archeologico di Castelseprio grazie alla collaborazione fra l’Università di Padova e Archeologistics – Leggi l’articolo

VALLE OLONA – Attesa per la festa del parco del Rugareto, già tutto esaurito per l’escursione notturna. Alto l’interesse per la festa del parco del Rugareto previsto l’11 e il 12 settembre. Si registra già il tutto esaurito per l’escursione notturna con le GeV, le Guardie ecologiche Volontarie – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – In Agricola torna Varese Orchidea, l’esposizione internazionale per appassionati di orchidee. Giunta alla 14° edizione, Varese Orchidea 2021 propone anche per quest’anno un ricco calendario di appuntamenti da non perdere – Leggi l’articolo

COMO – Uno sguardo dalla Torre del Soccorso a Tremezzina. Appuntamento per domenica 12 settembre per l’ottava edizione della Giornata del Panorama, l’evento organizzato dal Fondo Ambiente Italiano che invita a scoprire i maglifici paesaggi che ci circondano – Leggi l’articolo

PIEMONTE – Vendemmia didattica nelle Langhe, Monferrato e Roero. Il consorzio turistico punta sull’enoturismo. Si potranno vendemmiare i vitigni più celebri di queste zone – Leggi l’articolo

ARONA – STRESA – Sul Lago Maggiore la rievocazione della corsa automobilistica più antica d’Italia. Nel weekend dell’11 e 12 settembre si scaldano i motori per la III rievocazione Arona-Stresa-Arona – Leggi l’articolo

MUSICA

VARESE – Marta Blumi Tripodi e il rapper Kaso per una giornata dedicata all’Hip Hop. L’appuntamento è per domenica 12 settembre al parco di Villa Toeplitz. In programma anche la premiazione del concorso rap ProVa – Leggi l’articolo

VARESE – I piccoli musici estensi tornano a suonare per la Festa della Madonna della pace. L’orchestra I Piccoli Musici Estensi, nella veste di ensemble d’archi, animerà il weekend dell’11 e 12 settembre la Parrocchia Madonna della Speranza e della Pace e il Lazzaretto – Leggi l’articolo

MILANO – La Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly in Piazza Duomo e in Tv. ll concerto per Milano, giunto alla nona edizione, della Filarmonica della Scala con brani di Mendelssohn, Čajkovskij e Prokof’ev – Leggi l’articolo

BESNATE – Quarta edizione per il Besnate Jazz Festival, un piccolo grande evento. Come ormai da tradizione, tre le serate con concerti proposti dal direttore artistico Max De Aloe – Leggi l’articolo

VARESE – Una serata con la band varesina Zime de Hierba. Appuntamento per venerdì 10 settembre, alle 19, al Circo di Oz – Leggi l’articolo

COCQUIO TREVISAGO – Al teatro Soms di Caldana per sognare con le musiche di Fabrizio De Andrè. Sul palco due giovani musicisti che proporranno le più belle canzoni del grande cantautore genovese. Prenotazione obbligatoria con green pass – Leggi l’articolo

CINEMA E TEATRO

VARESE – “Calogero Marrone un uomo semplice”, spettacolo al Parco di Biumo. L’appuntamento è per 12 settembre, alle 20.30 – Leggi l’articolo

CUASSO AL MONTE – Il festival “Teatro & Territorio” si conclude a Cuasso al Monte. Sabato 11 settembre al Nuovo teatro di Cuasso lo spettacolo “Tutto ciò che siamo” chiude la 26esima edizione del festival. Debutto alle 18.30 e replica alle 21.00 (quest’ultima già sold out) – Leggi l’articolo

ISPRA – Cresce il Festival del cinema povero, oltre trecento film in gara per l’ottava edizione. 347 i film partecipanti ammessi di 32 nazioni. Molti gli italiani con un netto miglioramento nella qualità rispetto le edizioni precedenti – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio si parla di cinema con l’aperitivo letterario di PortoArte. Venerdì 10 settembre alle 18 nel giardino della Raccolta etnografica Appiani Lopez, aperitivo letterario con il direttore di Rete55 Matteo Inzaghi che presenterà il suo libro “Mai più così belli”, un affascinante viaggio nel cinema del New Hollywood – Leggi l’articolo

VARESE – “Va tutto molto bene” a Teatro. Un interessante spettacolo teatrale verrà presentato con il patrocinio del Comune di Varese sabato 11 settembre 2021 alle 20.45 presso la sala Montanari – Leggi l’articolo

LIBRI

LUINO – “Nella buona e nella cattiva sorte”, a Luino il libro di Marina Di Guardo. L’autrice, madre dell’imprenditrice e blogger Chiara Ferragni, sarà in città nel fine settimana per la presentazione del suo ultimo romanzo – Leggi l’articolo

VARALLO POMBIA – Dante e il cosmo, in riva al Ticino a “riveder le stelle”. Domenica 12 settembre 2021 a Varallo Pombia un nuovo e suggestivo appuntamento organizzato dal Gruppo Caronte – Leggi l’articolo

MANTOVA – A Mantova torna il Festivaletteratura. La rassegna è arrivata alla sua venticinquesiama edizione. In programma dall’8 al 12 settembre con oltre 300 autrici e autori italiani e internazionali tra dialoghi inediti – Leggi l’articolo

VENEGONO INFERIORE – A Venegono Inferiore si inaugura la biblioteca, rinnovata e ampliata sarà anche luogo di incontro. Il taglio del nastro è in programma sabato 11 settembre alle 11. Nuovi spazi e progetti per coinvolgere sempre di più gli utenti, soprattutto giovani e bambini – Leggi l’articolo

ARTE

GALLARATE – Academy Young: al Maga la mostra degli artisti. Dal 8 settembre il Museo accoglie i lavori di Corinne Mazzoli, Valentina Vetturi e Jacopo Rinaldi che hanno partecipato al progetto sperimentale vincitore del bando La Lombardia è dei Giovani 2020 – Leggi l’articolo

VARESE – Rudy Pulcinelli apre la nuova stagione espositiva di Punto sull’Arte. Il celebre artista toscano, conosciuto in tutto il mondo, sarà ospite della mostra che sarà visibile da domenica 12 settembre (vernissage dalle 14 alle 18) a sabato 16 ottobre – Leggi l’articolo

MALPENSA – Un ritratto di chiunque alla Porta di Milano. Inaugurata al Terminal 1 la monumentale installazione di Daniele Sigalot – Leggi l’articolo

VARESE – Dialogo con Minosse alla Sala Veratti. Dal 10 settembre la Sala Veratti ospita la mostra dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese – Leggi l’articolo

SOLIDARIETA’

ARCISATE – Due giorni di festa alla Lagozza di Arcisate per ricordare il sorriso di Nicholas. Sabato 11 e domenica 12 settembre una bella iniziativa dell’Arcobaleno di Nichi per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Giacomo Ascoli onlus – Leggi l’articolo

VARESE – “Continua a sognare”, ai Giardini Estensi di Varese la sfida benefica di Andrea Arnaboldi. 48 ore di corsa, staffetta benefica, dimostrazioni sportive e tanto altro per raccogliere fondi per l’Aisla in memoria di un amico che non c’è più. Appuntamento il 10, 11 e 12 settembre – Leggi l’articolo