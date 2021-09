Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 17,18 e 19 settembre

Non facciamo intimorire se il weekend comincia con un bel venerdì 17 perché la nostra provincia è ricca di eventi per tutti i gusti. A Busto Arsizio continua Bustofolk, la Pro loco di Tradate festeggia i cinquant’anni e a Varese si può visitare il cantiere del Bernascone con il Fai.

EVENTI

VARESE – Tra lotterie e giochi di una volta torna la festa parrocchiale di Giubiano a Varese. Il clou sarà nel weekend: sabato 18 e domenica 19 ci si potrà sfidare con i “giochi di una volta” o mangiare pizzoccheri e polenta – Leggi l’articolo

VARESE – Visite al cantiere del Bernascone con il Fai Varese. Le visite accompagnate sono previste per sabato 18 e sabato 25 settembre, su prenotazione e per gli iscritti al Fai Varese – Leggi l’articolo

GALLARATE – Tornano le “pulizie di primavera” al villaggio di via Padova a Gallarate. Di primavera, anche se quest’anno sono state rinviate a fine estate. Sono dieci anni che l’associazione Buon Vicinato s’impegna per intervenire e sensibilizzare – Leggi l’articolo

BISUSCHIO – Due giornate ecologiche con il Gam e il Comune di Bisuschio. Il 19 e 26 settembre volontari e cittadini al lavoro per la pulizia di boschi e sentieri montani. Ritrovo alle 7,30 davanti al municipio – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO– Il programma di venerdì di Bustofolk. Dalle 16 di venerdì ci sarà la possibilità di visitare la mostra “Terre Celtiche ”, il mercatino e cena coi food truck. Sul palco danze irlandesi e gli Uncle Bard and the Dirty Bastards – Leggi l’articolo

DUMENZA – A Dumenza la caccia al tesoro si fa col metal detector. Sabato l’evento inedito a cura dell’associazione Sos Metal detector nazionale onlus: diplomi ai piccoli cercatori e diversi giochi – Leggi l’articolo

VARESE – Camminare insieme lungo la Via Francisca per ricordare, ripartire, ritornare alla vita dopo la pandemia. Sabato 18 settembre una passeggiata al Sacro Monte di Varese per ritornare alla vita di ogni giorno con entusiasmo e voglia di essere protagonisti nel bene. Evento gratuito all’interno del “Pellegrino Dei” della CEI – Leggi l’articolo

OLGIATE OLONA – Parte da Olgiate Olona la visita del “Museo più lungo del mondo”: appuntamento domenica lungo il corso del fiume. È il primo appuntamento del progetto Interreg MuLM. Le visite guidate avranno come tema portante il fiume ed il rapporto che si è instaurato con gli uomini – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Oktoberfest: Un weekend di festa bavarese a misura di famiglia e di gruppi di amici, in completa sicurezza. E in caso di pioggia ci sono 1600 mq di tensostruttura al coperto – Leggi l’articolo

BESOZZO – L’ex fabbrica del Sonnino di Besozzo rivive con una giornata dedicata a Dante. Appuntamento per domenica 19 settembre, dalle 14 e 30 con diverse iniziative con la dama trampoliera Rossella Consoli, esposizioni e momenti per i più piccoli – Leggi l’articolo

VARESE – Musica, teatro e gusto per il Il Parco Gioia in festa a Villa Mylius. La festa del primo parco inclusivo di Varese è sabato 18 settembre con picnic, laboratori, concerti e letture sul prato – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona il mercatino raddoppia: spazio all’arte ogni terza domenica del mese. Da domenica 19 settembre, ogni terza domenica del mese arriva il Mercatino degli artisti che affiancherà la storica Fiera del Cardinale – Leggi l’articolo

GAZZADA SHIANNO – Da Nicora è Garden Festival d’Autunno. Dal 18 settembre al 17 ottobre Nicora Garden promuove la campagna dall’Associazione Italiana Centri Giardinaggio, “Coltiva il tuo giardino interiore”, con una proposta varia e colorata di fiori e piante autunnali, dai prezzi unici – Leggi l’articolo

SOLIDARIETA’

VARESE – Ai Giardini estensi una giornata di solidarietà per le mense dei poveri di Varese. Sabato 18 settembre via ad una giornata di attività per la raccolta fondi il cui ricavato verrà devoluto alle realtà solidali della città. L’appuntamento è organizzato da Varese solidale – Leggi l’articolo

VARESE – “Un’Orchestra per Varese”, il progetto che unisce musica e solidarietà. Sabato 18 settembre alla Terrazza del Mosè del Sacro Monte il primo appuntamento con l’Orchestra Canova – Leggi l’articolo

EVENTI SUL LAGO MAGGIORE

PREMOSELLO – Escursione in Val Grande con le guide del Parco nazionale. L’itinerario si dipana attraverso il paese di Premosello e poi sale al paese di Colloro – Leggi l’articolo

STRESA – Il Verbania diventa “Ferroboat” per una serata con Roberto Ferrari. Sulla motonave attraccata a Stresa una serata con aperitivo e musica dal vivo – Leggi l’articolo

BAVENO – Doppia giornata a Baveno per ripulire strade e sentieri. Sabato 18 e 25 settembre l’iniziativa organizzata dal Comune insieme alla Protezione Civile, Cai e Gruppo Alpino – Leggi l’articolo

CASTELLETTO TICINO – A Castelletto Ticino tre monologhi dal “Mistero Buffo” di Dario Fo. Appuntamento Sabato 18 settembre al Parco Sibilia di Castelletto Ticino con lo spettacolo a cura dell’Accademia dei Folli – Leggi l’articolo

CONSIGLI PER GITE

TURISMO – Cosa fare in autunno sul Lago Maggiore. Ammirare il panorama dalle alture, visitare i borghi, assaporare i prodotti di stagione. La seconda puntata della nostra guida con i consigli di chi conosce bene il nostro territorio – Leggi l’articolo

ESCURSIONI – Gita a Saltrio fra cave e trekking, alla scoperta dei luoghi dove abitavano i dinosauri. Una camminata facile che ci permette di viaggiare nel tempo fra dinosauri, cave e le tracce della prima guerra mondiale – Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – In libreria “Il nostro Gianni Rodari”, giovanissimo maestro nel Varesotto. L’incontro con l’autrice Chiara Zangarini è promosso dalla neonata “Libreria degli asinelli” di piazza Repubblica per sabato 18 settembre alle ore 18 – Leggi l’articolo

LIBRI – “Sassolungo”, la meglio gioventù di Carlo Zanzi. Il nuovo romanzo “varesino” di Zanzi sarà presentato sabato 18 settembre alle 15 e 30 al Salone dell’oratorio di Velate – Leggi l’articolo

LUINO – A Luino otto incontri per il festival letterario “Un libro nel cuore” ospitato a Palazzo Verbania. Otto proposte letterarie tra alcuni dei nomi più interessanti nel panorama nazionale. L’apertura del festival è domenica 19 settembre alle 17:30. Ecco tutto il programma – Leggi l’articolo

NATURA

BUSTO ARSIZIO – Terza edizione per Lumachiamo a Busto Arsizio e c’è anche il mercatino biologico. Appuntamento nell’allevamento di via Canale con il mondo delle lumache con tante iniziative legate alla sostenibilità ambientale – Leggi l’articolo

CASCIAGO – Una passeggiata per le vie e i sentieri di Casciago. L’amministrazione comunale organizza domenica 19 settembre un giro alla scoperta delle vecchie sorgenti del Campo dei fiori in compagnia della Protezione Civile Valtinella – Leggi l’articolo

ARTE E MOSTRE

VARESE – Gli Origami di Paolo Bascetta in mostra al Battistero di Velate. La mostra verrà inaugurata sabato 18 settembre, alle ore 16 – Leggi l’articolo

GALLARATE – Academy Young: al Maga la mostra degli artisti. Il Museo accoglie i lavori di Corinne Mazzoli, Valentina Vetturi e Jacopo Rinaldi che hanno partecipato al progetto sperimentale vincitore del bando La Lombardia è dei Giovani 2020 – Leggi l’articolo

GALLARATE – Tra pizzi e ricami, le storie di Gallarate del secolo scorso. Le vicende e i destini di alcune famiglie di Gallarate raccontate attraverso i ricami e i corredi nuziali: l’inaugurazione della mostra “Recondite armonie” del centro culturale Tommaso Moro – Leggi l’articolo

NOVARA – “Dal lago alla risaia”: al Castello di Novara la mostra dedicata all’acqua. Dal 18 al 26 settembre la rassegna artistica che coinvolge artisti e illustratori per raccontare le bellezze del Novarese – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Dal 17 al 20 nella splendida Villa Oliva (con a fianco l’ampio parco della Magana) è ospitata la mostra “NonChiamatemiMorbo”: intense fotografie raccontano le storie di chi vive con il Parkinson. Le storie sono interpretate dalle voci di Claudio Bisio e Lella Costa – Leggi l’articolo

FUORI PORTA

PIEMONTE – A Sauze d’Oulx la Sagra della Patata di montagna. In programma un ricco menù itinerante, con l’accompagnamento della Banda Musicale Alta Valle Susa e uno spazio dedicato ai prodotti locali – Leggi l’articolo

PIEMONTE – Torna la Festa dell’Uva Erbaluce di Caluso. L’88ma edizione della rassegna dedicata a uno dei vini più famosi del Piemonte è in programma fino a domenica 19 settembre – Leggi l’articolo

MUSICA

CASTELLANZA – A Castellanza le note del violino di Faez Torkaman insieme all’orchestra Amadeus. Il musicista iraniano si esibirà insieme all’orchestra e al coro Amadeus nella chiesa di San Bernardo, nell’ambito del World Music Festival – Leggi l’articolo

ARCISATE – Ad Arcisate quattro concerti per i 500 anni della Basilica di San Vittore. Venerdì 17 settembre alle 20,45 in Basilica il primo di quattro appuntamenti musicali organizzati dalla Comunità pastorale Madonna d’Useria. Ingresso libero con obbligo di green pass e mascherina – Leggi l’articolo

CUGLIATE FABIASCO – Il Corpo Musicale festeggia 150 anni e lo fa con un concerto attorno al lavatoio nel cuore del paese, a seguire risottata gratuita organizzata dalla ProLoco – Leggi l’articolo

TRADATE – Open Day per la Civica Scuola di Musica di Tradate. Domenica 19 Settembre dalle ore 16 in piazza Mandela sarà possibile gustare un assaggio della musica degli insegnanti, avere informazioni sui corsi e perfezionare le iscrizioni – Leggi l’articolo

TRADATE – Cinquant’anni e non sentirli: la Pro loco di Tradate in festa con Mirko Casadei. Sabato 18 e domenica 19 settembre la Pro loco festeggia con un concerto nel cortile della Biblioteca Frera e un aperitivo per tutti in piazza Mazzini – Leggi l’articolo

LUGANO – Serata speciale con l’Orchestra della Svizzera italiana al festival “La via Lattea” di Lugano. Sabato 18 settembre l’Osi parteciperà al raffinato festival con un concerto dedicato a Fauré. La settimana prossima l’orchestra si esibirà al festival Septembre musical di Montreux – Leggi l’articolo

SPORT

MALNATE – Festa dello Sport e Bellavista Playground, un weekend in movimento a Malnate. Sabato in via Gasparotto i più piccoli potranno mettersi alla prova con diverse discipline, domenica tutti al Campetto Bellavista per il 3×3 di basket – Leggi l’articolo

CARONNO PERTUSELLA – La staffetta per il clima propone un giro in bici lungo il Lura. Domenica 19 settembre la All4Climate – Italy2021 fa tappa tra Varesotto e comasco proponendo una biciclettata di 25 km dalla stazione di Caronno Pertusella – Leggi l’articolo

CICLOTURISMO – Gli appassionati di ciclismo sui muri del Varesotto in “stile Fiandre”. Domenica 19, con partenza e arrivo a Cittiglio, si tiene la pedalata non competitiva “Varese Van Vlaanderen”. Due i percorsi a disposizione – Leggi l’articolo

CINEMA E TEATRO

BISUSCHIO – Essere una famiglia oggi: “Tre” in scena a Bisuschio. Sabato 18 settembre alle ore 21 al Teatro San Giorgio va in scena “Tre”, secondo spettacolo della rassegna Impressioni promossa da Intrecci Teatrali – Leggi l’articolo

VARESE – La palude danza: spettacolo di circo e resistenza sabato in via Selene. L’iniziativa itinerante promossa dal gruppo Varese ama via Selene è in programma per sabato 18 settembre alle ore 20.30 con partenza dal civico 16 – Leggi l’articolo

VENEGONO SUPERIORE – “Bangla” al cinema all’aperto al Castello dei Comboniani di Venegono Superiore. Una storia di Torpignattara, di amore e di un posto dove sentirsi a casa: è il nuovo appuntamento del ciclo di film proposto dai circoli Acli della zona per sabato 18 settembre – Leggi l’articolo

CARDANO AL CAMPO – Domenica 19 settembre 2021 alle 21 al Parco Usuelli via San Francesco ci sarà lo spettacolo teatral-musicale “Freccia del Sud – un treno di canzoni da Milano a Palermo”, della Compagnia Eccentrici Dadarò – Leggi l’articolo