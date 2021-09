Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 24,25 e 26 settembre

È il weekend di Puliamo il mondo che ci ricorda che dobbiamo portare rispetto per l’ambiente in cui viviamo e sono davvero tanti gli appuntamenti in provincia. A Varese torna la Design Week con musica, incontri e performance. Diversi gli appuntamenti sportivi tra canottaggio, rugby e podismo.

EVENTI

VARESE – Varese Design Week: tutti gli eventi, da Biava alla colazione al cinema. Ritorna la Varese Design Week: da giovedì a domenica tutti gli appuntamenti. Tra i più attesi l’artista Fausto Roma e il concerto di Biava, cantautore varesino – Leggi l’articolo

VARESE – Visita al cimitero di Giubiano con l’associazione Mazziniana. L’appuntamento è per domenica 26 settembre e permetterà di conoscere la storia di diversi personaggi varesini del nostro Risorgimento – Leggi l’articolo

CASALE LITTA – Alla cascina Castellazzo di Villadosia una tre giorni di pizze e condivisione. Da venerdì sera festa alla Comunità 4exodus, che proporrà tanti sapori diversi, a partire dalla pizza cucinata in forno a legna – Leggi l’articolo

VARESE – Tra women empowerment e karaoke, il tennis bar di villa Toeplitz chiude la stagione con una festa. Villa Toeplitz ospita il primo incontro in presenza dell’associazione nata nel lockdown. Ariele Frizzante invece farà cantare tutti, mentre nel bar partirà lo “svuotatutto” – Leggi l’articolo

CARDANO AL CAMPO – “Provate a riparare il mondo”: al Quarto Stato di Cardano l’esempio di Alex Langer. Il reading musicale – a cura di Walter Girardi con live ambient guitar di Federico Calandra – viene presentato in anteprima sabato 25 settembre – Leggi l’articolo

LEGNANO – Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano a Legnano per la Festa dell’Uva.Domenica 26 settembre le “boutique a cielo aperto” del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano a Legnano. Il mercato si svolgerà in completa sicurezza e rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni dei protocolli sanitari – Leggi l’articolo

CASTELLANZA – Le foto della gente di montagna tra le vie di Castellanza grazie al Cai. La sezione cittadina ha organizzato una mostra all’aperto che ora è visitabile fino a domenica nella piazza davanti all’ingresso del Comune – Leggi l’articolo

CUVEGLIO – Cuveglio rende omaggio alla sua Cavona con una giornata fra tradizioni e cultura. Sarà possibile visitare veri e propri gioielli come l’American Southwest Museum e la Santa Casa, testimonianza del 1600 nella piazza del paese – Leggi l’articolo

TERNATE – I mercatini degli artigiani al Parco Berrini di Ternate. Appuntamento domenica 26 settembre dalle 10 alle 19. Presente anche lo stand gastronomico della Pro Loco – Leggi l’articolo

GAVIRATE – Weekend di eventi sul lago a Gavirate per l’Alzheimer Fest. I prossimi 24,25,26 settembre sul lungolago tanti gli eventi per una festa diversa dalle altre, improntata alla solidarietà, all’incontro, ad abbracci e sorrisi – Leggi l’articolo

GORNATE OLONA – Alla scoperta delle erbe officinale al Monastero di Torba. Sabato 25 e domenica 26 speciali visite guidate, passeggiate botaniche, laboratori per grandi e bambini alla scoperta delle piante officinali tra credenze popolari, tradizioni e scienza – Leggi l’articolo

TURISMO – Un murales di 180 metri per celebrare il “gemellaggio” Jazz tra Ascona e New Orleans. Sarà inaugurato sabato 25 settembre durante l’evento speciale organizzato dal Comune di Ascona e da JazzAscona – Leggi l’articolo

BAVENO – Dolce weekend a Baveno: arriva Chocomoments. Cooking show, lezioni di cioccolato e laboratori per bambini: le iniziative della prima edizione della rassegna – Leggi l’articolo

AMBIENTE

VARESE – Il cambiamento climatico è un fatto e bisogna agire subito, parola di Luca Mercalli. Il famoso climatologo sarà questa sera, venerdì 24 settembre (ore 20 e 30), alle Ville Ponti ospite di “Nature urbane” per parlare di crisi ambientale e svolta verde – Leggi l’articolo

VARESE – Fridays for Future, si torna in piazza per salvare il pianeta a Varese, Gallarate e Luino. Appuntamento venerdì 24 settembre in tutta Italia ma anche in provincia di Varese – Leggi l’articolo

BESOZZO – A Besozzo una domenica “green” con tanti eventi nell’ex Sonnino. Momenti di aggregazione, informazione e condivisione dedicati alla sostenibilità ambientale e per tutte le età. Appuntamento domenica 26 settembre, dalle 11 – Leggi l’articolo

VENEGONO SUPERIORE – A Venegono Superiore si fa piazza pulita dei rifiuti abbandonati. L’appuntamento è per domenica 26 settembre, con ritrovo al Parco Pratone alle 8,30. Il Comune metterà gratuitamente a disposizione dei partecipanti un kit con guanti, pettorina, cappellino e copertura assicurativa – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – LEGNANO – CASTELLANZA – “Puliamo il mondo” al Parco Alto Milanese: domenica volontari in campo a Legnano, Castellanza e Busto. I volontari si ritroveranno a tre diversi ingressi. Previsti anche la merenda, uno spettacolo teatrale, un laboratorio per bambini – Leggi l’articolo

TRADATE – “Puliamo il mondo”, una domenica mattina con Legambiente Tradate. L’appuntamento è per domenica 26 settembre ore 9.30 nel parcheggio delle scuole della frazione Ceppine – Leggi l’articolo

BUGUGGIATE – Borracce, una video conferenza e “olio di gomito”: la Giornata del Verde pulito a Buguggiate. L’Amministrazione comunale promuove “Puliamo Buguggiate insieme”, il 25 settembre dalle 9.45 davanti al Tigros del lago. Coinvolti anche gli studenti di primarie e secondarie – Leggi l’articolo

MALNATE – A Malnate tre eventi uniti per aiutare il Pianeta. Domenica 26 settembre al lavoro per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, Puliamo il Mondo di Legambiente e Giornata del Verde Pulito – Leggi l’articolo

AMBIENTE – Puliamo il mondo e la Giornata del Verde pulito: tutte le iniziative in provincia di Varese. Davvero tante le iniziative promosse in provincia di Varese in occasione della duplice iniziativa di Legambiente e di Regione Lombardia. Un fine settimana di grande attività per volontari, scuole e cittadini – Leggi l’articolo

VARESE – A Varese “Puliamo il mondo” si concentra sul Parco della Valle della Bevera. Domenica 26 settembre con Legambiente una giornata nel Parco della Bevera per la rimozione dei rifiuti e la manutenzione del verde. Il ritrovo è per tutti alle 8.45 in via Ca’ Bassa Varese – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Laveno Mombello aderisce a “Puliamo il mondo”. Appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per domenica 26 settembre, dalle 9.30 in zona Gaggetto. Venerdì coinvolti anche gli studenti – Leggi l’articolo

SPORT

CANOTTAGGIO – La Canottieri Gavirate fa festa sul lungolago: tra i premiati ci sarà anche Federica Cesarini. Sabato 25 settembre dalle 18, il club rossoblu omaggerà tutti gli atleti capaci di cogliere una medaglia nell’ultima stagione. Tra di loro anche la campionessa olimpica – Leggi l’articolo

VARESE – Il Rugby Varese torna in campo: una domenica ricca di eventi attende l’”Aldo Levi”. La squadra varesina sfiderà, in occasione del “Memorial Sacchetti”, il Pro Recco Rugby, agguerrita squadra di serie A. A seguire, la nuova tribuna sarà intitolata a Gianmario Rossi, figura indimenticabile della storia del Rugby Varese – Leggi l’articolo

VARESE – Seconda edizione dell’Ecorun per riempire il centro di Varese di solidarietà, sport e bellezza. Torna la competizione con i suoi eventi collaterali, sabato 25 e domenica 26. Madrina dell’evento sarà Filippa Lagerback, ospiti eccezionali saranno Claudio Chiappucci e Patrizia Majorca – Leggi l’articolo

PODISMO – A Laveno è tempo del Vertikal Sass de Fer. Venerdì 24 la serata che anticipa la corsa. La gara di corsa in montagna si disputa sabato 25. Venerdì l’evento alle Officine dell’Acqua con il premio dedicato a Oliviero Bellinzani e il cortometraggio Vertikability – Leggi l’articolo

BESOZZO – Pedalata sul fiume Bardello da Besozzo a Cocquio. Appuntamento per sabato 25 settembre, dalle 16 al Parco Pubblico di via Milano o a Cocquio Trevisago da via dei Laghetti – Leggi l’articolo

LIBRI

LUINO – “Un libro nel cuore” pronto ad accogliere Raul Montanari a Palazzo Verbania di Luino. Secondo appuntamento con il festival letterario “Un libro nel cuore” domenica 26 settembre alle 17.30 a Palazzo Verbania. Fino a novembre incontri con alcuni dei nomi più interessanti del panorama narrativo italiano – Leggi l’articolo

VARESE – A Palazzo Verbania a Luino i libri di Gianni Spartà su Furia e Zamberletti. Venerdì 24 settembre alle 21 presso la sala conferenze di Palazzo Verbania a Luino si terrà la presentazione dal titolo “Giuseppe Zamberletti e Salvatore Furia, due varesini d’esportazione” – Leggi l’articolo

VERGIATE – Libri da leggere e da scrivere: “Guardare intorno” in biblioteca a Vergiate. Speciale mattinata di letture e laboratorio con Paolo Colombo sabato 25 settembre dalle ore 10.30 per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Quattro libri per un delitto, Marta Bardi ospite del “Te con l’autore” a Castiglione Olona. La scrittrice presenterà il suo ultimo libro domenica 26 settembre, alle 16 al caffè Lucioni – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – Installazioni d’arte nel parco di Villa Clerici Piatti: apertura sabato 25 settembre. Sabato 25 e Domenica 26 settembre c’è la mostra “Luogoeopera”, installazioni di tre giovani artisti: Anny Ferrario, Dana Visintainer, Antonio Pizzolante – Leggi l’articolo

ANGERA – Una visita guidata alla mostra su Philippe Daverio al Kapannone di Angera. Durante la visita il pubblico sarà guidato attraverso il materiale in mostra, raccontandone curiosità e aneddoti – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Tornano le famiglie a Palazzo Cicogna per un laboratorio “Rosso”. Sabato 25 settembre, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio 2021, la collezione propone ai bambini un’attività in presenza sul tema dell’inclusione – Leggi l’articolo

MUSICA

LONATE POZZOLO – Musica contro il Parkinson, Andrea Braido chiude il weekend di WoodinStock a Lonate. Il grande musicista è in scena domenica 26 settembre, venerdì è in programma una cena e sabato un concerto Joe Valeriano. Il ricavato sarà destinato alla ricerca – Leggi l’articolo

ARCISATE – La Corale Santa Cecilia e i mandolini di Mendrisio per i 500 anni della Basilica di Arcisate. Sabato 25 settembre alle 20,45 nell’antica chiesa recentemente restaurata si esibiranno insieme la Corale di Arcisate e l’Orchestra mandolinistica di Mendrisio – Leggi l’articolo

VARESE – Luce, musica e poesia per l’evento finale di Light/Luce a Varese. Sabato 25 Settembre al Salone Estense del Palazzo Comunale si terrà l’evento finale del progetto a cura di Carla Tocchetti e Giovanni Ronzoni – Leggi l’articolo

CONTEST

BUSTO ARSIZIO – Due giorni a fotografare Busto Arsizio, al via sabato il contest fotografico. Il concorso fotografico ideato nel 2018 da Andreella Photo torna il prossimo weekend – Leggi l’articolo

TEATRO

BREZZO DI BEDERO – Gli Amici del Liceo “Sereni” portano l’attore Tindaro Granata a Brezzo di Bedero. Sabato 25 settembre alle 21 presso il Centro Culturale “Casa Paolo“ si terrà lo spettacolo Terramare – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Il nuovo calendario del Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio è “Sulle vie della bellezza”. Conferenze, spettacoli, tavole rotonde ruotano intorno al tema chiave della bellezza attraverso l’arte, la musica, la poesia – Leggi l’articolo