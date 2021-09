Cresce il Festival del cinema povero, oltre trecento film in gara per l’ottava edizione

Dal 16 al 18 settembre torna a Ispra il Festival Internazionale del Cinema Povero. Una edizione speciale – l’ottava – aperta a film di corto e lungometraggio nonché di Documentari.

347 i film partecipanti ammessi di 32 nazioni. Molti gli italiani con un netto miglioramento nella qualità rispetto le edizioni precedenti. Alcuni dei loro film erano interpretati da attori e attrici molto famosi delle fiction televisive e diversi i film in gara premiati da prestigiosi premi: Palma d’Oro, nomination all’Oscar, David di Donatello che hanno messo a dura prova la Giuria internazionale formata da registi di cinema di Spagana, Madeira, Francia, Belgio, Italia e agli osservatori esterni che, oltre alla bellezza del film, hanno anche dovuto tenere in considerazione la “povertà”; nella loro realizzazione, così come prevede l’idea originale su cui è stato fondato questo festival.

Sono tutti ammessi, registi poveri, ricchi, famosi o non famosi, purché siano riusciti a sviluppare una idea ad un costo contenuto.

Alcuni di loro sono già stati presentati durante la manifestazione “Lagovisioni” svoltasi al parco Castelbarco di Ispra nei mesi di giugno e luglio e saranno presentati l’11 settembre presso l’auditorium di Maccagno. Queste due proiezioni sono finalizzate all’assegnazione del premio del pubblico.

Il pubblico potrà votare due film. La somma dei voti darà il vincitore. Sono cinque i film finalisti per ogni sezione e nelle serate di Giovedì 16 settembre verranno proiettati i film Internazionali, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Nella serata di Venerdì 17 invece toccherà ai cinque film italiani, mentre la serata del 18 sarà riservata alla premiazione e proiezione dei film vincitori. La manifestazione si svolgerà presso lìAuditorium dellìOratorio di Ispra, in Via Roma con ampio parcheggio nella piazza del mercato, piazza Firenze.

Le proiezioni inizieranno alle 21 e sono obbligatori il green pass e la prenotazione perché i posti disponibili sono solamente 40. Le prenotazioni si possono fare al nr. 3382281920 o mandando una e-mail a: festivaldelcinemapovero@gmail.com.