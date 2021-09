CSK Busto Arsizio: si scrive “inaugurazione”, si legge “rinascita”

È stato un anno difficilissimo, per lo sport per tutti. Le asd Uisp hanno reagito come hanno potuto, reinventandosi, mentre i grandi progetti in partenza prima della pandemia hanno spesso subito uno stop, anche se la resilienza non manca alle nostre asd, e alla fine, nonostante tutto, gli obiettivi si raggiungono.

È il caso del CSK Busto Arsizio, che sabato 2 ottobre inaugurerà la nuovissima sede di via Magenta 86 a Busto Arsizio, nel quartiere di Sacconago, che da sempre è casa e punto di riferimento per l’asd Uisp. Un vero e proprio open day, con la sede aperta dalle 15 alle 17 e con la possibilità di provare le varie discipline offerte dall’asd (karate, yoga, ginnastica, danza moderna e acrobatica). Sarà necessario esibire il Green Pass all’ingresso e prenotarsi scrivendo a info@cskbustoa.it.

«Abbiamo voluto rimanere a Sacconago per continuare il nostro presidio in questo quartiere, che soffre di tutte le “classiche” problematiche delle periferie delle grandi città – racconta Paolo Busacca, responsabile delle attività di Karate e “anima” dell’associazione – non è stato semplice, abbiamo dovuto cavarcela con le nostre sole forze. Ma i nostri soci non ci hanno mai abbandonato, anzi, e proprio per questo abbiamo cercato un nuovo spazio senza allontanarci dal quartiere che ci ha visto nascere e crescere».

Il progetto della nuova sede risale a prima della pandemia. L’idea era quella di avere uno spazio da adibire ad ufficio, con accanto una saletta per micro attività, come la ginnastica per anziani a piccoli gruppi. Con il settembre 2020 e le timide riaperture i problemi sono diventati evidenti: le scuole non riuscivano più a garantire un utilizzo delle palestre che fosse articolato come nell’epoca pre-covid, mentre gli oratori hanno spesso ceduto le proprie stanze più ampie alle scuole, per garantire spazio alla continuità didattica. Insomma, il CSK si è trovato all’improvviso senza o quasi la possibilità di portare avanti le proprie attività. La seconda ondata, in primavera, unita agli intoppi burocratici che spesso si incontrano in questi casi, hanno fatto passare momenti bui alla dirigenza dell’associazione, che però oggi può dirsi finalmente in grado di guardare al futuro con ottimismo.

«Il risultato è molto buono – dice Busacca – ora abbiamo una struttura di circa 350 metri quadri, adibita a paelstra, spogliatoi e segreteria. Siamo ripartiti soprattutto con gli anziani: ginnastica dolce, i nostro mitici Karate Evergreen, e presto torneremo anche a fare GAD, la ginnastica a domicilio dove l’età media degli utenti supera gli 80 anni». In ottobre poi partiranno anche le altre attività, da yoga a danza moderna, oltre al karate dai 4 anni di età e alle altre offerte garantite dal CSK.

«Prima della pandemia eravamo a 650 tesserati – conclude Busacca – oggi 400. Visto tutto quello che è successo, siamo molto contenti e pronti a ripartire!».