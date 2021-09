Curiosa omonimia nella lista “Crescere e rinnovarsi” che candida un altro Angelo Filippini

Chi non conosce le vicende e le persone di Cugliate Fabiasco non ha potuto evitare un moto di sorpresa: il sindaco uscente Angelo Filippini alla fine di agosto aveva annunciato di non volersi ricandidare, ma ecco che ai primi di settembre la lista “Crescere e rinnovarsi” annuncia la candidatura a sindaco di… Angelo Filippini.

Si tratta ovviamente di un altro Angelo Filippini, che tra l’altro, con la sua barba brizzolata, un po’ assomiglia al primo cittadino che ha guidato in questi cinque anni il piccolo comune della Valmarchirolo.

Il “nuovo” Angelo Filippini, in questi cinque anni ha fatto parte dell’amministrazione Filippini, rivestendo il ruolo di assessore all’edilizia privata, patrimonio, manutenzioni, ecologia, lavori pubblici, commercio e attività produttive.

Nato quando Cugliate Fabiasco, insieme a Marchirolo, costituiva il comune di Valmarchirolo, Angelo Filippini è un geometra, libero professionista e consulente tecnico del tribunale.

«Crescere e rinnovarsi per continuare a migliorare attraverso l’esperienza di questi anni e, con passione, affrontare i nuovi progetti – spiegano i referenti della lista civica nella presentazione – Il nostro gruppo si rinnova con il 50% di nuovi elementi, tutti di Cugliate Fabiasco, attivi nel tessuto sociale del paese. Il programma, che presto verrà presentato, nasce dall’esperienza acquisita sul campo, da un lungo lavoro di analisi, studio di fattibilità e confronto, anche con i cittadini. Siamo convinti che contino i risultati, non i proclami e le polemiche sterili e aggressive a mezzo social».

Nei prossimi giorni la lista partirà con il programma di presentazioni dei candidati e del programma elettorale.

Per seguire gli appuntamenti e le presentazioni è attiva la pagina Facebook “Cugliate Fabiasco Crescere e rinnovarsi”.