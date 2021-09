A Cuveglio i ragazzi piantano alberi in occasione della Giornata mondiale sul clima

Per celebrare la Giornata mondiale sul clima gli studenti di Cuveglio hanno piantato alcuni alberi in sostituzione di alcune piante – 13 – che l’amministrazione comunale ha dovuto tagliare per problemi legati all’accessibilità di un marciapiede pubblico.

Il Comune di Cuveglio ha quindi provveduto alla posa degli alberi in collaborazione con le scuole.

In particolare hanno partecipato all’evento l’istituto comprensivo statale Dante Alighieri diretto dalla dott. E.Sonzini e alcune classi della scuola secondaria G. Marconi insieme a tanti professori tra cui prof.G. Pedroni e prof S.Colonna-Preti.

Erano presenti il sindaco e l’assessore all’ecologia e territorio R. Furigo si sono recati presso la via Aldo Moro i l parco pubblico di via Milano e infine in piazza Rodari.

Le piante messe a dimora sono delle betulle «per dare un segno ai ragazzi per amare la natura e il proprio paese». hanno spiegato i professori.

Il percorso “green“ delle scuole di Cuveglio proseguirà in futuro con altre iniziative simili.