A Cuvio la Piccola Galleria del Disegno tiene a battesimo un evento di arte e versi

L’Associazione GaEle di Maria Elena Danelli e Gaetano Blaiotta, presenta al pubblico la raccolta poetica di Sebastiano Adernò, “Lunario”, raccolta nel manufatto di GaEle in edizione limitata di 51 esemplari nel mese di aprile/maggio 2021, ristampata poi nel mese di luglio 2021 in altri 30 esemplari.

Il manufatto contiene la prefazione di Daìta Martinez ed è corredato da un’opera originale dell’artista Korot, il solitario viaggiatore amante dei silenzi.

«Questo libro nasce da una sfida. Queste poesie sono state scritte in un mese. Perciò Lunario. … “Ci vuole più Poesia!”. Ed eccoci qui. Dopo molti anni di silenzio, di non scrittura, di blocco, ecco nato un nuovo lavoro. Scritto perlopiù nelle ultime ore della notte. In quel buio mattutino dell’inverno che ci fa rimpiangere il sole che si leva presto nelle belle stagioni. Sono trentuno poesie. Come i giorni del mese. O di un ciclo della Luna».

Sebastiano Adernò Korot, sull’onda della poesia di Adernò, ha deciso di andare oltre e creare per l’occasione, nove tavole ispirate a Lunario inserendosi, con le sue grafie, nella poetica di Sebastiano. Da ciò ne è nata la Personale che rimarrà visitabile su appuntamento fino al 25 settembre 2021. L’evento sarà presentato da Dino Azzalin nella Sede della Piccola Galleria del Disegno a Cuvio, via XXV Aprile n. 22, e sarà gratuito.

Sebastiano Adernò è nato ad Avola (Siracusa) nel 1978. Laureato in Lettere Moderne a Milano con un iter formativo in Storia e Critica delle Arti e una tesi in Storia e Critica del Cinema. Nel 2010 vince il Premio “Ossi di Seppia” e si classifica terzo al Premio di poesia “Antonio Fogazzaro”. Dopo la sua opera prima “Per gli anni a venire” (LietoColle 2011), ha pubblicato “Kairos” (Fara Editore 2011). Fa parte del collettivo Ultranovecento creato da Simone Zanin che realizza libri d’artista con cui ha pubblicato una plaquette, “Abissi non richiesti” (2011) con un’opera di Marco Baj.

Nel 2012 è uscita una raccolta di testi civili dal titolo “In luogo dei punti” per Thauma Edizioni e un romanzo, “Luci sulle lucciole” (Edizioni Montag) di cui è co-autore insieme al filosofo Leonardo Caffo. Per la Nuova Editrice Magenta, sempre nel 2012, ha pubblicato la raccolta “Ossa per sete”. Successivamente ha partecipato al progetto di Nuova Vandea (2013) un piccolo compendio di Resistenza edito da officineultranovecento. Notevole, negli ultimi anni, la sua attività come artista visivo, con numerose partecipazioni a eventi, reading e festival. Korot è come Giano Bifronte. È uno zingaro che ama il Circo e gli animali e ha uno sguardo lontano dove i colori generano orizzonti.

Venerdì 17 Settembre 2021 ore 18,00 ~ Cuvio, via XXV Aprile n. 22

“Lunario”, Poesie di Sebastiano Adernò e

“Accadimenti”, Personale dell’Artista Korot

Per info 3336644334 – 3285768391