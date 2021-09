A Cuvio le ricreazioni dello spirito di Yve Janssens Poucet

Sia l’atto del camminare che l’atto del fermarsi hanno qualcosa in comune.

È dalla notte dei tempi che l’Essere Umano ha mosso i primi passi per esplorare terre sconosciute, l’Ignoto ha sempre rivestito un’attrazione magnetica e irresistibile, che può condurre a ritrovarsi o perdersi.

Il Viaggio, materiale o dentro se stessi è un momento di crescita personale, filosofico, che permette l’evoluzione dell’Umanità, creando interconnessioni culturali: “Più si conosce, più si ama. Più si ama, più si conosce”, grazie anche alla calzatura importante non solo esteticamente, che ci accompagna, ci protegge, ci permette di calpestare strade, idealmente oltrepassare e valicare confini. Le tappe di questo Viaggio sono momenti per soffermarsi e ritemprarsi per altrettanti scambi culturali.

Il Thè può essere simbolo di sosta, di ricreazione dello spirito, di riflessione. Infatti la storia del Thè è antichissima quanto quella del rito per la sua preparazione nel Mondo, dalla Turchia alla Russia, dal Marocco all’Inghilterra, dal Giappone all’India.

Inizialmente l’infuso di Camellia sinensis veniva utilizzato a scopi medicinali. Poi, con il tempo, la bevanda iniziò a essere talmente apprezzata che gli uomini decisero di portare le foglie nei viaggi, condividerle, farle conoscere. Il Thè così iniziò ad assumere concezioni differenti, a essere preparato secondo riti che cambiavano a seconda dei luoghi e dei popoli che incontrava, diventando anche scambio culturale, momento conviviale.

Associazione GaEle propone un’ideale unione di tutto ciò, la calzatura e la bustina del Thè, dipinta dalla mano di Yve Janssens Poucet, realizzando in tiratura limitata 57 esemplari di piccoli libri che contengono un’opera dell’artista.

Yve Janssens Poucet, nata a Leuven, in Belgio, fin da bambina è sempre stata intrigata dai colori e la vita le

ha dato la possibilità di esplorarli sia con l’acquerello che con l’acrilico. Le piace rappresentare momenti

della vita quotidiana adattandoli alla sua immaginazione. Da tanti anni risiede in Italia.

Associazione GaEle presenta

ALL’ORA DEL THÈ

L’arte di Yve Janssens Poucet

Personale alla Piccola Galleria del Disegno a Cuvio (VA), via XXV Aprile n. 22

2 Ottobre ~ 16 Ottobre 2021

2 Ottobre ore 17 inaugurazione

La mostra sarà visitabile su prenotazione telefonando ai numeri in calce

Presente in Galleria il manufatto realizzato da GaEle Edizioni in edizione limitata, con piccole opere di Yve Janssens Poucet

per info e prenotazioni 3336644334 ~ 3285768391