Dagli alberi alle industrie, ad Angera tornano le passeggiate guidate tra borgo e natura

Settembre ad Angera è diventato ormai da anni un mese dedicato alle tradizioni storiche e al profondo legame della città con l’agricoltura, la vendemmia e la produzione vinicola.

Risalgono infatti a più di 500 anni fa il titolo acquisito di città e il diritto di celebrare due fiere all’anno, che il Duca Ludovico il Moro concesse ad Angera. Mancherà molto la celebre e tanto affezionata Festa dell’Uva con la sfilata dei carri vendemmiali e allegorici a cui diamo uno speranzoso arrivederci all’anno prossimo. Ma le occasioni per vivere Angera e conoscere le sue bellezze in questo periodo dell’anno sono molte.

Da non perdere il fitto calendario di itinerari esperienziali gratuiti che vi condurranno alla scoperta di storie e angoli meno conosciuti della città, percorrendo strade bianche e ammirando lo spettacolo del foliage e delle vigne di Cascina Piano.

Imperdibile il nuovo itinerario nelle frazioni dedicato alla storia della bachicoltura che lega Angera con Taino e la passeggiata letteraria guidata dallo scrittore e fondatore del Kapannone dei Libri di Angera, Andrea Kerbaker.

“Tutti gli itinerari che abbiamo organizzato sono frutto di collaborazioni e sinergie che si sono create in modo naturale nel tempo e siamo felici che anche nuove realtà si siano aggiunte nel recente periodo all’offerta culturale e turistica della nostra città. È un segno che il lavoro di squadra e il sentirsi parte di una Comunità propositiva e partecipe sono indispensabili per far crescere il nostro territorio” – dichiara Valeria Baietti Assessore alla Cultura e al Turismo di Angera. Anche i dati dell’Infopoint Turistico sono incoraggianti: nel solo periodo di agosto abbiamo registrato 2.683 accessi di visitatori – rispetto al 2020 nello stesso mese erano solo 1.991 – con picchi nella settimana dopo Ferragosto e una media di 120 visitatori al giorno indipendentemente se feriale o festivo. Al momento il numero di visitatori che fanno tappa al nostro infopoint per ricevere informazioni di accoglienza su cosa visitare e dove soggiornare sono da giugno a oggi 6.447 di cui italiani 4.540 e 1.907 stranieri. Il dettaglio delle passeggiate: I posti sono limitati ed è sempre obbligatoria la prenotazione.

Per tutte le informazioni utili, orari di partenza e prenotazioni è necessario rivolgersi a infopoint@comune.angera.it, consultare il sito www.angera.it, Pagina Facebook AngeraTurismo e Instagram VisitAngera.

Domenica 12 settembre ore 10 e sabato 9 Ottobre ore 14:30 – Gli alberi raccontano: doppio appuntamento per la passeggiata guidata alla scoperta del pluriennale passato di Angera attraverso gli alberi e i siti del Museo Diffuso di Angera: sarà un affascinante dialogo tra archeologia e botanica. Accompagnati da una guida abilitata e da un agronomo, attraverseremo il centro della città per poi continuare tra prati, vigneti, campi e strade di campagna, godendo dei meravigliosi colori che solo la natura sa regalarci nel passaggio tra l’estate e l’autunno.

Sabato 18 settembre ore 11.00 – I racconti dell’industria: passeggiata letteraria guidata dallo scrittore e fondatore del Kapannone dei Libri di Angera, Andrea Kerbaker. Cornice della passeggiata saranno i quartieri meno conosciuti di Angera, a vocazione industriale, che verranno raccontati attraverso le voci principali degli anni Cinquanta come Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino, che hanno raccontato e indagato le maggiori realtà produttive italiane, per arrivare poi alla contemporaneità di Paolo Virzì e il suo celebre Capitale umano. L’itinerario si concluderà al Kapannone dei Libri: sarà possibile visitarlo, scoprendo non solo la sua straordinaria collezione di volumi, ma anche la mostra che inaugura stasera ore 18, dedicata al critico d’arte Philippe Daverio, ad un anno dalla sua morte.

Domenica 19 settembre ore 15 – I doni della vite: itinerario esperienziale benessere per scoprire la storia della viticoltura nel territorio accompagnati da un istruttore di Nordic e Fitwalking della Salus Group ASD e da una guida turistica. L’itinerario si snoderà dal centro storico, tra boschi e vigneti. Raggiungeremo i vigneti dell’Azienda Agricola Cascina Piano e scopriremo i segreti della produzione del vino IGT Ronchi Varesini. L’itinerario proseguirà con una passeggiata rilassante, per godere delle bellezze di Angera e del suo Museo Diffuso per salutare l’estate.

Sabato 25 settembre ore 14 – Lungo un filo di seta: speciale itinerario esperienziale e inaugurazione sito n. 57 del Museo Diffuso di Angera. C’è un filo che collega Angera e la sua frazione di Barzola con il Comune di Taino. Si tratta di un filo…di seta! A Barzola diverse cascine erano attive nella bachicoltura. I bozzoli erano venduti a Taino fino agli inizi del ‘900 per essere utilizzati dal Setificio Gibert. Una delle cascine storiche è oggi sito del Museo Diffuso – Cascina storica legata alla pratica della bachicoltura – e ospita la sede della Compagnia Roggero, eccellenza nazionale nel teatro di figura e nella produzione artigianale di burattini, marionette e pupazzi. La passeggiata sarà accompagnata da guide esperte e da un Istruttore di Fit Walking e Nordic Walking, tra i boschi della collina del Castellaccio, su sentieri e strade bianche, fino a Capronno e Barzola.

Per restare aggiornati su tutte le altre attività in programma vi consigliamo di seguire i nostri canali social e di iscrivervi alla newsletter dal sito www.angera.it che vi guiderà tutte le settimane alla scoperta del palinsesto angerese.