Dal Consiglio Europeo all fiera di Roma: torna Thinking Varese, con Tommaso e Cesare Valle

Vedrà protagonisti Tommaso e Cesare Valle il primo appuntamento dopo la pausa estiva di Thinking Varese, il ciclo di incontro organizzato dall’Ordine degli Architetti di Varese.

Capostipiti di uno studio famigliare nato nel 1957 con sede a Roma, lo studio Valle è notissimo in Italia e all’estero: un cospicuo numero di pubblicazioni e di attività culturali ne documenta la complessa attività professionale, che è stata anche recentemente oggetto di una mostra monografica “Studio Valle (1957 – 2007), Cinquant’anni di architettura” promossa dalla Darc, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma.

I loro interventi comprendono complessi scolastici, uffici, centri conferenze e congressi, complessi universitari e di edilizia sanitaria, edifici per lo spettacolo, mercati all’ingrosso, centri commerciali ed attrezzature sportive.

Sono decine i progetti da segnalare firmati dallo studio, in tutto il mondo: dall’Università degli Studi ad Asmara in Etiopia alla sede della Banca Centrale Europea a Francoforte, dalla sede del Consiglio Europeo a Bruxelles alla Fiera di Roma, dalla “Porta del Mediterraneo” a Montecarlo al centro direzionale Red Star Macalline di Pechino.

Organizzato, come ormai da tradizione dopo lo scoppio della pandemia, online con un webinar, Thinking Varese è aperto a tutti previa iscrizione, concede due crediti di formazioni per gli iscritti all’Ordine degli Architetti e si terrà mercoledì 29 settembre alle 19.

“Protagonista collaterale” sarà anche un logo, presente nella nuova locandina dell’evento, che porta la scritta “Visionare”: di cosa si tratta verrà svelato nel corso del webinar.

COS’E’ THINKING VARESE

Thinking Varese è un ciclo di conversazioni con frequenza mensile organizzato e promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese. Ha ospitato più di centoquaranta architetti di provenienza nazionale e internazionale. Thinking Varese è reso possibile grazie alla collaborazione di FAI-Villa e Collezione Panza Varese, alla Partnership Istituzionale con il Comune e la Provincia di Varese, al Patrocinio di CNA Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Ingegneri Provincia di Varese, Collegio Geometri Provincia di Varese, ANCE Varese Associazione Nazionale Costruttori Edili. Main Sponsor Telmotor.

Per iscrizioni:

https://www.ordinearchitettivarese.it/thinking-varese/thinking-varese-tommaso-e-cesare-valle-italia/