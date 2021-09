Progetto Concittadino “ripulisce” i muri dell’oratorio di Bobbiate a Varese

Si sono presentati a Bobbiate per il programmato gazebo elettorale “di quartiere”, ma per gli attivisti di Progetto Concittadino, che erano in P.zza Bossi per incontrare gli abitanti e per presentare il loro programma ed i loro candidati hanno avuto un importante “fuori programma”: sono infatti intervenuti, su segnalazione di alcuni cittadini, per rimuovere a loro spese le scritte a carattere fascista che erano apparse nelle dirette adiacenze dell’oratorio e delle abitazioni parrocchiali.

Un’attività di rimozione gradita dai passanti, diversi dei quali si sono avvicinati agli attivisti dimostrando tutta la loro contrarietà verso l’anonimo autore delle scritte e ringraziandoli per il prezioso lavoro svolto.

«I muri in questione erano già stati puliti di recente proprio per lo stesso tipo di scritte, probabilmente vergate dalla stessa mano anonima – ha commentato uno dei volontari di Progetto Concittadino – Proprio per questo oggi non ce la siamo sentita di girare la testa dall’altra parte e siamo intervenuti in prima persona acquistando noi direttamente tutto il materiale necessario alla pulizia e cancellando le scritte, d’altronde la nostra lista ha fatto dell’antifascismo militante uno dei propri tratti fondamentali. Con gli abitanti di Bobbiate abbiamo oltretutto un rapporto speciale, visto che a marzo abbiamo organizzato un incontro con loro e con le associazioni ed i commercianti del quartiere per raccogliere idee e progetti per il futuro ed è stato molto partecipato. Ovviamente l’invito che inoltriamo è quello di avere una cura particolare per i beni comuni, soprattutto se vandalizzandoli si contribuisce a dare del quartiere in cui si abita una sensazione di degrado».